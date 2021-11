Castello di Thiene: alla scoperta del Sidro Vittoria

Degustando tra le dimore Amiche del Veneto, alla scoperta delle Ville storiche assaporando le eccellenze dei prodotti del territorio

Venerdì 26 novembre appuntamento al Castello di Thiene, alla scoperta di un prodotto di eccellenza, il Sidro Vittoria.

Prosegue il viaggio di “Degustando tra le Dimore Amiche”, alla scoperta delle meravigliose Ville storiche del Veneto assaporando le eccellenze dei prodotti del territorio. Una serie di appuntamenti enogastronomici attraverso i quali LE DIMORE AMICHE del Veneto, si presentano e si raccontano.

L’ultimo appuntamento di ‘Degustando’ si terrà al Castello di Thiene di Vicenza, venerdì 26 novembre (orario turni 18.00 e 19.00), alla scoperta di un prodotto di eccellenza, fatto nel cuore delle Dolomiti in Cadore: Sidro Vittoria. Un vino di mele, nato nel solco dell’antica tradizione Inglese di Lord Scudamore. Andrea Concina, imprenditore e guida della cantina, farà da guida per la degustazione e l’abbinamento dei formaggi selezionati per l’occasione da Quinto Marchetti, il malgaro filosofo della Cooperativa San Damiano alle Case Nice a Valmorel, sull’altopiano della Val Belluna. Mentre Francesca di Thiene, comproprietaria della Dimora, farà da accompagnatrice nel Castello raccontando le storie ad esso legate.

Sidro Vittoria – Un prodotto artigianale locale fatto nel cuore delle dolomiti, in Cadore.

ll nostro sidro nasce nel solco dell’antica tradizione inglese di Lord Scudamore (1601–1671) che, nel Seicento, contribuì a trasformare un prodotto artigianale locale in una bevanda apprezzata sulle tavole di re e lords, tanto da essere definito, da un principe italiano in visita ad Oxford, come il “Vino di Scudamore”. La reputazione dei suoi sidri frizzanti, precursori del più tardo champagne francese, si diffuse rapidamente lasciando entusiastiche testimonianze di come superassero i migliori vini spagnoli e francesi.

Non pretendiamo quindi di stravolgere nulla ma solo, cercando di rispettare l’ottima materia prima fin dalla sua produzione in frutteto e rispettando canoni di produzione rigorosi in cantina, di ottenere ogni anno un prodotto che si avvicini sempre di piu’ alla tradizionale idea di sidro: un vino di mele equilibrato, complesso e ci auguriamo anche un po’ sorprendente.