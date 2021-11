Castelgomberto e Confcommercio per lo sviluppo turistico

COMUNE DI CASTELGOMBERTO E CONFCOMMERCIO STRINGONO UN’INTESA PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO

Il sindaco Davide Dorantani e Fiorenzo De Franceschi, presidente del Mandamento Confcommercio di Valdagno, hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere e valorizzare le risorse naturali e storico culturali del paese

Importanti testimonianze archeologiche, parchi, ville, un centro storico tra i più interessanti della Valle dell’Agno e zone ambientali uniche. Castelgomberto è uno dei tanti piccoli comuni del Vicentino che possono offrire molte ragioni per una visita. Un territorio ideale per i così detti “turisti di prossimità”, ovvero le persone che amano scoprire quanta bellezza c’è a pochi chilometri da casa, ma anche per i visitatori che arrivano da più lontano e si spostano in provincia per conoscerne i tanti luoghi interessanti che il Vicentino offre.

Da qui la decisione dell’Amministrazione Comunale di aderire al “Protocollo d’Intesa per una valorizzazione della cultura e del turismo a Castelgomberto” proposto dalla Confcommercio provinciale di Vicenza, associazione che rappresenta il settore del commercio, turismo e servizi.

L’obiettivo è quello di aprirsi ancor più al turismo, che può rappresentare, come evidenzia l’accordo “un’opportunità per creare nuova ricchezza e cultura del bello valorizzando e promuovendo le risorse naturali e storico-culturali”.

L’intesa è stata siglata ufficialmente ieri, martedì 9 novembre, nella sede municipale, dal sindaco di Castelgomberto Davide Dorantani e da Fiorenzo De Franceschi, presidente del Mandamento Confcommercio di Valdagno, presente anche il presidente della locale Delegazione Confcommercio Edoardo Scarparolo e l’assessore al Marketing territoriale Davide Schiavo che ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sottoscrivere questo protocollo. Dopo la creazione del Distretto del Commercio diamo un altro segnale importante per rilanciare la promozione turistica del nostro territorio”. Per il sindaco Davide Dorantani, il Protocollo “consentirà alle nostre attività di essere promosse dentro e fuori il nostro territorio. Abbiamo voluto aderirvi perché molte eccellenze di Castelgomberto devono poter avere una visibilità adeguata. Il mio auspicio è che ora aderiscano all’iniziativa più attività economiche possibili, ma sono sicuro che ancora una volta le nostre imprese non si tireranno indietro”.

“Questo patto – spiega Fiorenzo De Franceschi – va a sancire una collaborazione tra le parti che prevede alcune specifiche azioni di promozione turistica del territorio. Lo strumento attraverso cui queste si realizzano è principalmente il web, perchè molte informazioni relative alle risorse naturali e storico culturali del comune saranno inserite nel portale EasyVi.it, il principale sito di promozione turistica del Vicentino, promosso e gestito da Confcommercio Vicenza, dove con facilità ogni visitatore potrà scoprire il territorio. Castelgomberto sarà in rete con altri comuni della Valle dell’Agno coinvolti in questa iniziativa, permettendo così di valorizzare l’intero territorio e di collegare l’offerta turistica locale con tante altre pregevoli zone del Vicentino”

Quattro le azioni inserite nel protocollo, tutte mirate a incrementare l’appeal turistico e a far conoscere l’offerta del comune. Con “Alla scoperta delle ricchezze storico-culturali”, si offrirà ai visitatori, collegandosi al portale EasyVi, una “mappatura” on line dei percorsi turistici, dei siti storico-culturali e dei monumenti, ma anche in prospettiva, delle attività commerciali, di ristorazione e dell’ospitalità disponibili sul territorio. Tra i siti storico-culturali che verranno inseriti a breve nel sito, ciascuno con la propria scheda, Villa Piovene-Da Porto-Da Schio, Villa Trissino Trettenero, alcuni parchi e giardini storici come quello della Rimembranza, ma anche le particolarità del centro storico e di alcune contrade come Monteschiavi, Fortuna e Vallorona. Un tuffo nella preistoria saranno le schede dedicate all’insediamento dell’età del bronzo nel sito di Monte Castello e alle sepolture longobarde nei pressi delle Scuole Medie. E poi tanta natura, come il sito “Le Poscole”, i paesaggi della strada del vino Lessini Durello e le aree della roggia dei Molini, del fiume Retrone e Rio Onte..

Un’altra azione prevista dal Protocollo si intitola “I sentieri” e intende valorizzare queste vie che percorrono il territorio anche attraverso l’illustrazione della flora e della fauna selvatiche presenti, per orientare cittadini e turisti a scoprire le bellezze naturali.

Con “Castelgomberto nel web”, ci si focalizzerà in particolare sulla comunicazione, sempre nel sito EasyVi, dei principali eventi, nonché le eventuali iniziative promosse da negozi e ristoranti (ad esempio serate a tema). Infine, il progetto “Segnaletica” mira a integrare il sistema di indicazione dei siti storico-culturali con un QR code che porterà i turisti direttamente sul sito EasyVi, dove potranno trovare tutte le informazioni utili sul territorio.

In copertina: immagine della firma del Protocollo d’Intesa