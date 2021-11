Cantina Menti Vini e Cooperativa sociale Piano Infinito

ASPERA Metodo Classico: quando il vino è inclusione sociale.

Anche nel mondo dell’enologia l’inclusione sociale è possibile. Al centro del progetto la Cantina Menti Vini di Montebello Vicentino, realtà vitivinicola d’eccellenza del territorio che assieme alla Cooperativa sociale Piano Infinito di Montecchio Maggiore hanno dato vita ad un progetto di inclusione sociale. Il risultato è ASPERA dal detto latino “per aspera ad astra”, “dalle asperità sino alle stelle”, un vino spumante Metodo Classico unico nel suo genere e a tiratura limitata. Le persone con disabilità sono state coinvolte direttamente, prima nella progettazione dell’etichetta eseguita in collaborazione con la cantina, quindi nella realizzazione manuale del packaging esterno del prodotto ed infine nello svolgimento presso la cantina, delle fasi di etichettatura e confezionamento delle singole bottiglie. E non è finita! I ragazzi del gruppo servizi di Piano Infinito saranno coinvolti anche negli eventi e nelle degustazioni organizzate per la promozione del progetto Aspera, effettuando il servizio e la mescita del vino. La presentazione ufficiale del progetto di partnership è in programma per il 19 novembre ore 19.00 p.v. presso l’Hotel Fracanzana.

All’evento, unico nel suo genere per il nostro territorio, hanno già aderito autorità locali e personalità pubbliche.

Una parte del ricavato sarà devoluto ai progetti sociali di Piano Infinito.