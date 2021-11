Bassano del Grappa: il dottor Mirko Bertolo è il nuovo Segretario Generale

Ha preso servizio questa mattina in Municipio il nuovo Segretario Generale del Comune di Bassano del Grappa dottor Mirko Bertolo.

51 anni, laureato in Giurisprudenza, avvocato, specializzato in Studi sull’Amministrazione Pubblica, proviene dalla Segreteria generale del Comune di Vittorio Veneto ed ha maturato esperienza di gestione dei Comuni in forma associata nel Bellunese, nel Padovano e nel Trevigiano.

Assume anche l’incarico di Segretario Generale dell’Unione Montana del Bassanese.

“Diamo il benvenuto al dottor Bertolo e gli auguriamo buon lavoro – dice il Sindaco Elena Pavan – Sono certa che con la sua preparazione e la sua esperienza potremo lavorare al meglio per la nostra città e per il territorio”.