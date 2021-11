Auditorium Manzoni di Creazzo: BEN HUR, Compagnia La Moscheta

LUCI IN SCENA – CREAZZO A TEATRO 2021/22 Auditorium Manzoni di Creazzo

Sabato 27 novembre, ore 21

BEN HUR

Compagnia La Moscheta

Sabato 23 novembre alle 21 l’Auditorium Manzoni di Creazzo ospiterà il secondo appuntamento della rassegna “Luci in Scena – Creazzo a Teatro”, organizzata dal Comune in collaborazione con il Gruppo Panta Rei. A salire sul palco sarà la compagnia veronese La Moscheta con lo spettacolo “Ben Hur”, un’esilarante commedia in due atti di Gianni Clementi.

Sergio è uno squattrinato uomo di mezza età, ex stuntman di successo, costretto a fare il centurione davanti all’Arena di Verona per sbarcare il lunario. Si propone per le foto di rito con i turisti ma la concorrenza è tanta e gli affari iniziano a scarseggiare. Nel frattempo Maria, la sorella separata con cui vive per dividere l’affitto, impiegata in una chat line erotica, perde il lavoro. Una vita destinata a una lenta, inesorabile deriva. L’arrivo di Milan, clandestino bielorusso dall’accentuato istinto imprenditoriale, improvvisamente rivitalizza la precaria economia domestica e dà nuovo slancio alle loro vite. O almeno così sembrerebbe…

Biglietto singolo: 8 euro intero – 6 euro ridotto. Le riduzioni si applicano ai ragazzi fino ai 12 anni e agli adulti possessori di Carta60. I biglietti si possono acquistare a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare i biglietti contattando il Gruppo Panta Rei: 0424.572042 – 340.7854728 – info@gruppopantarei.it.