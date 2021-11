Assicurazione auto nuova o usata: quali sono le differenze

Arriva il momento in cui è necessario cambiare auto. Sia che tu percorra molti chilometri ogni settimana, sia che tu ne faccia un uso cittadino, quando è tempo di cambiare non c’è un’altra soluzione. Cambiare auto però è un momento particolare e ti mette di fronte a tante scelte, una tra tutte: auto nuova o usata?

AUTO NUOVA O USATA?

La prima scelta avviene tra: comprare un’auto nuova o decidere per un usato? E per quanto riguarda l’assicurazione auto, che cosa cambia? Per quanto riguarda la soluzione di scegliere un’auto usata, la prima cosa da sapere è che il costo dell’RCA è direttamente proporzionale alla data di immatricolazione del mezzo, ossia dipende dalla sua età. Questo perché esistono delle casistiche che entrano in gioco e che fanno alzare il prezzo.

PERCHE’ L’RCA È ALTA NELL’USATO?

Esistono molti fattori che determinano il costo dell’assicurazione: un’auto usata intanto può essere più soggetta a subire guasti, ha percorso molti chilometri e anche la classe di merito potrebbe influire. Insomma, potrebbe rappresentare un rischio maggiore per le compagnie.

ASSICURAZIONE AUTO ONLINE: COME FUNZIONA TRA NUOVO E USATO?

Se stai pensando di comprare un’auto usata, puoi andare incontro a due soluzioni: la prima ti consente di trasferire la vecchia polizza su quella nuova, oppure – ad esempio nel caso di un neopatentato – puoi anche decidere di ereditare la classe di merito migliore grazie alla Legge Bersani. In base a questa legge del 2007, è possibile assicurare un veicolo nuovo o usato, mantenendo la stessa classe di merito di un altro veicolo già assicurato e che sia di proprietà dello stesso guidatore o di un suo familiare.

ATTIVARE LA POLIZZA

Come fare per attivare la tua polizza auto? Dal momento in cui acquisti un’auto, il passaggio di proprietà segna il momento da cui far partire anche l’assicurazione auto. Non possono esserci tempi morti tra i due momenti, in quanto la RCA è obbligatoria e ti consente di attivare la copertura per risarcire eventuali danni mentre si è alla guida, anche per percorrere pochi chilometri dal concessionario a casa.

TRASFERIRE UNA POLIZZA O SOTTOSCRIVERNE UNA NUOVA

In ogni caso, devi andare a prendere la tua nuova auto (anche usata) con in mano la tua assicurazione valida. Se decidi di trasferire la tua polizza puoi fare tutto online e in pochi minuti: tieni accanto a te la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario se non sei tu, su assicurazione auto Zurich Connect, ad esempio, puoi pagare la tua nuova assicurazione a partire da 16 euro al mese con un addebito su carta di credito, se invece hai già un’assicurazione attiva devi solo informare la tua compagnia dei cambiamenti avvenuti. Se sei tu lo stesso proprietario la compagnia provvederà semplicemente a trasferire i tuoi dati sulla nuova targa. Nel caso in cui invece hai acquistato un’auto usata e dunque c’è un cambio di proprietà del mezzo, ecco quello che ti serve:

L’atto di vendita o la rottamazione

Il certificato di assicurazione della vecchia auto

Il libretto del veicolo su cui vuoi trasferire la nuova polizza

Potrai trovare tutti i documenti delle tue polizze nell’Area Clienti a te riservata e puoi fare tutto online senza perdere tempo e senza costi aggiuntivi: auto nuova o usata? Scegli con tutta calma perché l’assicurazione si adatta a ogni tua esigenza in ogni momento.