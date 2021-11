Anthea Vicenza vuole i tre punti sul campo di Modica – Volley serie A2 femminile girone B

Oggi alle 20,30 in terra siciliana la formazione biancorossa, ottava con 4 punti, sfida il fanalino di coda Egea Pvt nel turno infrasettimanale. La guida al match

Due avversarie siciliane in cinque giorni con sei punti pesanti in palio. E’ una settimana intensa quella che attende l’Anthea Vicenza, che oggi mercoledì alle 20,30 sarà di scena a Modica contro l’Egea Pvt nel turno infrasettimanale dell’ottava giornata del campionato di A2 femminile (girone B). La squadra di Luca Chiappini, ottava a quota 4 punti, sfida la compagine ragusana, fanalino di coda del girone ancora a zero punti con un solo set vinto all’attivo. Domenica, invece, Cheli e compagne (battute domenica scorsa in casa in tre set da Martignacco) se la vedranno con la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, compagine che condivide l’ottava piazza con le stesse venete.

Primo step, la trasferta di Modica. “E’ un crocevia – commenta coach Chiappini – molto importante per noi, conterà sicuramente il risultato. Non dobbiamo pensare a ciò che è stato, ma a quanto di buono possiamo fare: in questi cinque giorni abbiamo chance importanti. Modica è una squadra che ha i nostri obiettivi e ha le caratteristiche di una squadra che si deve salvare; in queste giornate, sta alternando le palleggiatrici alla ricerca di equilibri. Per quanto ci riguarda, sarà importante la gestione dell’errore e continuare a difendere tanto come abbiamo fatto domenica scorsa nonostante la sconfitta. Una cosa è certa: servirà avere gli occhi di tigre, senza sovrastrutture mentali”.

L’AVVERSARIO – Al pari di Vicenza, l’Egea Pvt Modica è una matricola dell’A2 e in questa prima parte di stagione la squadra allenata da Enrico Quarta è sempre stata sconfitta senza raccogliere punti. L’unico set conquistato è arrivato nel derby regionale della seconda giornata a domicilio di Catania.

“La gara contro Vicenza – commenta coach Quarta –rappresenta uno scontro salvezza. Nonostante la vicinanza tra gli incontri agonistici, stiamo cercando di preparare la gara al meglio, gestendo in modo ottimale il carico di lavoro fisico e tecnico. Mi aspetto una gara difficile, ma da parte mia l’orientamento al risultato è sempre prioritario: mi aspetto che le mie atlete mettano da parte timori e incertezze per palesare il tanto desiderato salto di qualità utile per conquistare la vittoria. Sento che tutto l’ambiente – noi compresi – merita questa soddisfazione e combatterò con ogni mezzo per conquistarla. Vorrei fare un appello ai tifosi: in questo momento abbiamo bisogno di voi, del vostro calore, della vostra passione: il PalaRizza deve “esplodere”!”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Egea Pvt Modica e Anthea Vicenza saranno il primo arbitro Roberto Guarneri e il secondo arbitro Fabio Scarfò.

IL TURNO – Questo il programma dell’ottava giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile (mercoledì ore 20,30 salvo variazioni indicate).

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Club Italia Crai-Ranieri International Soverato

Tecnoteam Albese-Eurospin Ford Sara Pinerolo

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Cda Talmassons (ore 16)

Egea Pvt-Anthea Vicenza

Riposa: Lpm Bam Mondovì.

LA CLASSIFICA – Lpm Bam Mondovì 17, Cda Talmassons, Eurospin Ford Sara Pinerolo, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 15, Itas Ceccarelli Group Martignacco 13, Ranieri International Soverato 11, Tecnoteam Albese 9, Anthea Vicenza, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4, Club Italia Crai 2, Egea Pvt Modica 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita tra Egea Pvt Modica e Anthea Vicenza sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World (https://www.youtube.com/watch?v=tLhZMAQDye8 ).

Nella foto (vicenzafotografia.it), il gruppo dell’Anthea Vicenza

