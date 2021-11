Anthea Vicenza Volley vuole il tris contro Soverato – A2 femminile

Domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza la squadra di Luca Chiappini – reduce da due vittorie consecutive – cerca di chiudere al meglio il proprio girone d’andata sfidando la Ranieri International. La guida al match

Si chiuderà domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza il cammino nel girone d’andata di A2 femminile dell’Anthea Vicenza Volley. Ospiti di turno, le calabresi della Ranieri International Soverato, che sfideranno le biancorosse nella penultima giornata, mentre nell’ultimo turno prima del giro di boa le ragazze di Luca Chiappini osserveranno il turno di riposo. Vicenza arriva all’appuntamento con il morale e con la classifica rilanciati dalla scorsa settimana perfetta , che ha visto due successi per 3-1 mercoledì a Modica e domenica in casa contro Catania. Ora Cheli e compagne cercheranno di aggiungere altri mattoncini importanti sfidando una squadra che in classifica le precede di un punto e di una posizione (settima contro ottava), con i giochi importanti in vista delle griglie play off e play out (ultime quattro) di fine campionato.

“La nuova palleggiatrice Saveriano – spiega il tecnico dell’Anthea Vicenza Volley, Luca Chiappini – è molto regolare e porta a Soverato più esperienza. Bisognerà stare attenti a un avversario che avrà voglia di rivalsa dopo quattro ko consecutivi e l’aspetto psicologico sarà importante in questa partita. Noi siamo in un momento molto positivo, la squadra sta crescendo così come l’organizzazione di gioco, migliorata nelle ultime tre settimane e ora abbinata recentemente anche a risultati positivi che ci hanno dato consapevolezza. Sarebbe importante chiudere bene il nostro girone d’andata per cercare nuovi spazi in classifica. In questa categoria, la battuta fa la differenza e rappresenta una buona fetta del gioco, si è visto anche nel match di domenica scorsa contro Catania”.

EX E CURIOSITA’ – Sarà una domenica da ex di turno per le biancorosse Rachele Nardelli (schiacciatrice) e Federica Piacentini (centrale), lo scorso anno a Soverato. L’attuale tecnico dei calabresi, Bruno Napolitano, è stato head coach nella stagione 2010/2011a Parma in A2 e come vice aveva proprio Luca Chiappini.

L’AVVERSARIO – La Ranieri International Soverato è allenata da Bruno Napolitano ed è reduce da quattro sconfitte consecutive, patite contro Talmassons, Montecchio, Club Italia e Mondovì, mentre in precedenza erano arrivate le vittorie contro Albese, Pinerolo, Catania e Modica. Dopo il ko di domenica scorsa, in terra calabrese è arrivata la palleggiatrice Francesca Saveriano, che aveva iniziato la stagione sempre in A2 ad Altino.

In casa Ranieri, a presentare la partita è la schiacciatrice Angela Gabbiadini. “Stiamo arrivando – racconta la giocatrice – da un periodo in cui i risultati non sono a nostro favore, proprio per questo ci siamo ancor di più compattate per superarlo. Sappiamo quanto sia importante tornare da Vicenza con una vittoria e questa settimana abbiamo lavorato per ritrovare le nostre sicurezze e per trovare l’amalgama con i nuovi innesti. Non sarà una passeggiata, ma credo che la cosa più importante sia tornare a fare il nostro gioco con serenità e grinta al di là dell’avversario”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza Volley e Ranieri International Soverato saranno il primo arbitro Michele Marconi e il secondo arbitro Marco Pernpruner.

IL TURNO – Questo il programma della penultima giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate):

Lpm Bam Mondovì-Tecnoteam Albese

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Cda Talmassons

Anthea Vicenza Volley-Ranieri International Soverato

Egea Pvt Modica-Club Italia Crai (ore 15,30)

Riposa: Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania.

LA CLASSIFICA – Cda Talmassons 21, Lpm Bam Mondovì, Eurospin Ford Sara Pinerolo 20, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18, Itas Ceccarelli Group Martignacco, Tecnoteam Albese 13, Ranieri International Soverato 11, Anthea Vicenza Volley 10, Club Italia Crai 5, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4, Egea Pvt Modica 0.

I BIGLIETTI – I biglietti per la partita Anthea Vicenza Volley-Ranieri International Soverato avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whats App o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino alle 13 di domenica). La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà domenica alle 16 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Green Pass.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World (link https://www.youtube.com/watch?v=-iDteDNDD1E ) con la telecronaca di Gianni Poggi e Mariella Cavallaro.

B2 – Le giovani di Vicenza Volley guidate da Claudio Feyles scenderanno in campo sabato alle21 a Orgiano contro la Laserjet nella settima giornata d’andata del girone E di serie B2 femminile; arbitreranno l’incontro Federica Cecchin e Giuseppina Oriolo.

Nella foto vicenzafotografia.it, coach Luca Chiappini (Anthea Vicenza Volley)

www.volley-vicenza.it