Anthea Vicenza: Jasmine Rossini indica la strada

Volley serie A2 femminile girone B, Jasmine Rossini (Anthea Vicenza): “Aggressività in battuta e grinta per far punti contro Albese”

La schiacciatrice biancorossa indica la strada in vista del turno infrasettimanale casalingo che attende la squadra di Luca Chiappini

Una sconfitta indolore da mettere alle spalle e soprattutto un match importante in arrivo. Il trittico ravvicinato dell’Anthea Vicenza in A2 femminile vede mercoledì la fase centrale con il match infrasettimanale in programma alle 18 al palazzetto dello sport cittadino contro la Tecnoteam Albese Volley Como, valido come quinta giornata d’andata del girone B. La formazione allenata da Luca Chiappini – che in classifica vanta 3 punti all’attivo – sfiderà le lombarde, che hanno un punto in più, nel secondo appuntamento interno consecutivo. Le biancorosse sono reduci dal ko nell’anticipo di sabato scorso contro la forte Lpm Bam Mondovì, che si è imposta 3-0. A fare il punto della situazione in casa-Anthea è la schiacciatrice Jasmine Rossini, milanese di Bollate classe 1992 e tra le protagoniste della promozione della scorsa stagione dalla B1.

“Peccato per il primo set di sabato – commenta la banda biancorossa – con il nostro gioco abbiamo tenuto testa a una formazione esperta e con obiettivi molto diversi dai nostri, poi loro hanno avuto uno sprint finale con Taborelli in battuta. Successivamente, Mondovì ci ha sempre tenuto sotto pressione e ha giocato con convinzione, mentre noi non siamo più riusciti a esprimere la nostra pallavolo anche a causa di un po’ di inesperienza. Peccato non aver giocato bene fino alla fine, ma guardiamo al prossimo match”. Sì, perché mercoledì arriva Albese in una sfida tra neopromosse. “E’ un match importante – aggiunge Rossini – penso sia una sfida alla pari per obiettivi e organici e noi dobbiamo far valere il fattore campo oltre a esprimere la nostra pallavolo. Cosa servirà? Aggressività in battuta per rendere più leggibile il loro gioco, poi tanta grinta, con consapevolezza nei nostri mezzi e saper stare nei momenti di difficoltà che la partita può proporre”.

I BIGLIETTI PER MERCOLEDI’ – I biglietti per la partita Anthea Vicenza-Tecnoteam Albese Volley Como avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare o inviare un sms al numero 338 8583870. La biglietteria del Palazzetto dello sport di Vicenza aprirà mercoledì alle 16,30 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Green Pass.

Nelle foto vicenzafotografia.it, la schiacciatrice Jasmine Rossini (Anthea Vicenza)

www.volley-vicenza.it