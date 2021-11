Anthea Vicenza: Federica Piacentini commenta la vittoria

Volley serie A2 femminile girone B, Federica Piacentini (Anthea Vicenza): “Vittoria che ci aiuta ad avere consapevolezza nella nostra forza”

La giovane centrale biancorossa commenta il 3-1 di mercoledì a Modica e guarda con fiducia alla sfida interna contro Catania

Una vittoria che fa bene alla classifica e al morale, in vista di un altro appuntamento importante all’orizzonte. La Sicilia è il metronomo della settimana dell’Anthea Vicenza, corsara mercoledì a Modica nel turno infrasettimanale contro il fanalino di coda Egea Pvt (1-3) e attesa domenica alle 16 al palazzetto dello sport di Vicenza dalla Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania nella nona giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile. Tra le protagoniste della seconda vittoria esterna e stagionale dell’Anthea c’è la giovane centrale Federica Piacentini, pavese classe 2001.

“Nel primo set – ripercorre la partita la giocatrice biancorossa – siamo sempre state lì e anche avanti a più riprese, ma nel finale abbiamo pagato qualche incertezza e qualche errore, oltre a un paio di buone giocate avversarie. Dopo la beffa, siamo tornate in campo con ancora più grinta e carattere e questo ha fatto la differenza, portando a casa la vittoria”. Un match che dalla seconda frazione in poi ha visto Vicenza protagonista, salvo un ritorno di fiamma di Modica nel finale di quarto set. “In quei momenti – aggiunge Federica- ci siamo dette di non pensare ai loro punti, ma di andare avanti con concentrazione e determinazione per l’azione dopo”.

Fase break decisiva per l’Anthea.

“Abbiamo lavorato bene in battuta, commettendo anche meno errori, e nel muro-difesa, ma anche il cambiopalla ha funzionato. Abbiamo saputo anche interpretare bene i colpi, usando testa e cuore”.

Anche a livello individuale è stata una bella prestazione.

“Sono soddisfatta, ma di più per la squadra. La cosa che mi ha aiutato maggiormente è stato vedere che tutte le mie compagne erano entrate bene in partita. A mio avviso le due cose più importanti sono ordine e cattiveria agonistica. Nello spogliatoio ci eravamo dette che dovevamo essere gruppo e squadra e volevamo fortemente finire la striscia di sconfitte. Era importante svoltare e siamo riuscite grazie a una bella prestazione di squadra dove tutte hanno dato un contributo importante”.

Domenica altro match importante in chiave-classifica contro Catania.

“Ci sono altri punti importanti in palio. La vittoria di Modica ci aiuta ad avere più consapevolezza della nostra forza e del fatto che possiamo fare molto bene. Essere molto determinate è fondamentale”.

I BIGLIETTI PER DOMENICA – I biglietti per la partita Anthea Vicenza-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whats App o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino alle 12 di domenica) oppure inviare un’e-mail info@volley-vicenza.it entro venerdì alle 13.

La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà domenica alle 15 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Green Pass.

B2 – Sabato tornano in campo le giovani di Vicenza Volley impegnate nel campionato di B2 femminile dove sette giorni prima hanno festeggiato la prima vittoria stagionale. Alle 20,30 nella palestra cittadino del liceo Quadri le ragazze di Claudio Feyles affronteranno le padovane targate Eagles Vergati Sarmeola, attuale quarta forza del campionato con San Vito e Bassano. Arbitri dell’incontro, Veronica Cardoville ed Elisa Gardellin.

Nella foto di copertina (vicenzafotografia.it) un primo piano di Federica Piacentini

