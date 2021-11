Al via la stagione invernale sull’Altopiano di Asiago

Al via la stagione invernale sull’Altopiano di Asiago

LE PISTE DI ASIAGO APRONO PER I TURISTI DAL PONTE DELL’IMMACOLATA

È prevista per l’8 dicembre l’apertura degli impianti sciistici dell’Altopiano di Asiago. Le prime nevicate e le perturbazioni dello scorso week end hanno permesso di guardare all’avvio della stagione invernale con fiducia e cauto ottimismo.

“Apertura confermata, salvo restrizioni dovute all’andamento della pandemia, per i comprensori sciistici delle Melette, Kaberlaba, Verena e Larici e delle piste da fondo presso i Campi da Golf. Dopo le ultime precipitazioni abbiamo registrato, sopra i 1500 metri di quota, accumuli di neve di oltre 25 centimetri, e stiamo già provvedendo ad utilizzare i nostri cannoni per l’innevamento artificiale. – dichiara l’assessore al turismo della Città di Asiago, Nicola Lobbia – L’auspicio è garantire le aperture anche nel caso la nostra Regione dovesse rientrare in zona gialla o arancione, all’insegna sempre della sicurezza di tutti”.

Obbligatorio al momento il green pass e l’uso della mascherina per accedere agli impianti e quando si è in coda.