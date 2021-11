A Schio arriva la magia del Natale

Schio si prepara al Natale con un ricco programma di attività ed eventi in scena dal 2 dicembre al 6 gennaio. Un programma proposto grazie alla collaborazione tra Comune, l’associazione Cuore di Schio, Ascom Confcommercio e altri partner.

In cartellone confermati i Mercatini di Natale nelle date 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19 e 24 dicembre (il sabato dalle 16, mentre la domenica tutto il giorno) in centro storico tra piazza Rossi, via Capitano Sella e piazza IV Novembre. Nei fine settimana, poi, non mancherà i trenino di Natale ed momenti di animazione itinerante a cura di Schio Life, con il coordinamento di Claudio Canova. L’8 dicembre, come di consueto, è prevista l’accensione delle luci dell’albero alle ore 17. Alto 14 metri e allestito da Cuore di Schio, sotto il Duomo, è una albero artificiale, all’insegna quindi della sostenibilità ambientale, illuminato a Led. La presidente dell’associazione Andreina Viero sottolinea la sensibilità degli operatori economici che hanno contribuito economicamente all’installazione: «Si tratta di un passo particolarmente significativo per Cuore di Schio – dice – Agli addobbi davanti alle singole vetrine, come solitamente accade, abbiamo deciso di concentrarci sull’albero per dare un segno di unità e attenzione nei confronti degli operatori del centro storico, andando ben oltre a una visione individualista».

Nel programma “Magia del Natale”, poi, anche spettacoli teatrali, passeggiate alla scoperta dei presepi allestiti nelle contrade, concerti, letture animate a tema natalizio in Biblioteca e tanto altro. I più piccoli, inoltre, domenica 12 dicembre nelle vie del centro potranno ricevere in dono caramelle e dolci dai Babbi Natale in mountan bike. Entro il 24 dicembre i bambini potranno anche scrivere la propria letterina a Babbo Natale e imbucarla nella cassettina posizionata in piazza Rossi dalla Pro Loco.

“Ci siamo impegnati molto come Amministrazione per donare ai nostri concittadini delle festività serene. Non siamo ancora usciti da questa pandemia, ma guardiamo al futuro con speranza. Le luminarie e le varie attività proposte – sia al chiuso che all’aperto – sono pensate per far in modo che grandi e piccini possano riscoprire la magia del natale» aggiunge l’assessore alla promozione del territorio Barbara Corzato.

Per accedere alle aree in cui saranno presenti in Mercatini di Natale è necessario indossare la mascherina.

In allegato il programma di “Schio La Magia del Natale 2021