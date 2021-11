A.S.Vicenza Basket Femminile in trasferta a Treviso

Delicata trasferta in terra trevigiana per le biancorosse. Partita che arriva per ambedue i team dopo una settimana di novità importanti. Non farà più parte della squadra allenata da Sandro Sinigaglia il play Elena Fietta classe 1995, che ha accettato le proposte del Geas di Sesto S.Giovanni e che quindi da subito tornerà a giocare in A1 alla corte di coach Cinzia Zanotti, ex biancorossa degli anni d’oro. Non resta alla società che augurarle un gran in bocca al lupo al fine di dimostrare le sue doti in un campionato superiore certamente più selettivo e competitivo. In casa Treviso Silvia Martinello ex Famila, coach che ha allenato la squadra per due stagioni, ha rassegnato le dimissioni e al posto suo si siederà in panca per il resto della stagione il suo assistente Filippo Rossi. Detto tutto questo, Vicenza sa di dover andare in campo per vincere. La classifica, pur dopo la bella vittoria di Torino, rimane precaria e la squadra è attesa il prossimo turno a Udine, ancora su un campo difficilissimo. A sua volta Treviso è ancorato con Torino ancora a zero punti e si capisce che pure per il nuovo coach la partita contro Vicenza sia fondamentale. Ambedue le squadre hanno una partita da recuperare, avendo lo scorso turno dovuto riposare. Treviso in estate ha rilevato i diritti sportivi di Sarcedo e annovera tra le sue fila due ex Famila, Merlini e Battilotti; la guardia Beraldo, ex S.Martino, il play De Giovanni, arrivata da Livorno e l’ala grande Cecilia Zagni da Crema. Sotto le plance la slovacca Moravcikova, buon pivot di cm 190.

Si gioca a Treviso alle ore 19.00 di sabato 20 novembre presso Pal. “Pascale” di via Cartieretta 1.

Arbitri dalla Sardegna: Mattia Curreli di Assemini (Cagliari) e Simone Farneti di Quartu S.Elena (Ca).

In copertina: Nena Chrysanthidou