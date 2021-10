“Urban Nature”, sabato 9 ottobre al Museo naturalistico archeologico con il WWF

Sabato 9 ottobre al Museo naturalistico archeologico di Vicenza si potrà partecipare a due iniziative dedicate al mondo degli insetti, una per bambini e una per adulti, nell’ambito dell’evento nazionale “Urban Nature” per la promozione e l’arricchimento della biodiversità urbana.

“Urban Nature”, Festa della natura in città è organizzato dall’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS), di cui il Museo naturalistico Archeologico di Vicenza fa parte da più di 20 anni, con WWF Italia, MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e CUFAA – Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentaredell’Arma dei Carabinieri.

Sabato 9 ottobre, dalle 18 alle 19 al Museo di contra’ Santa Corona 4 si terrà la conferenza “Urban Insects: nuovi insetti vicentini, dove trovarli e come gestirli con la Citizen-Science” a cura di Roberto Battiston del Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei 60 posti disponibili. È richiesto il green pass.

Mentre gli adulti seguiranno la conferenza, i più piccoli (6-12 anni) avranno la possibilità di partecipare all’attività didattica “Quante zampe? Da zero a mille!!” che si svolgerà nelle sale del Museo Naturalistico Archeologico a cura di Scatola Cultura scs. I giovani partecipanti verranno guidati alla scoperta degli esemplari della “fauna urbana”: impareranno a conoscere rettili, insetti, aracnidi e molti altri insetti, a distinguerli e capire come si sono adattati alla vita in città. L’attività e l’ingresso al museo sono gratuiti. Posti limitati. È richiesta la prenotazione: 3483832395, didattica.museivicenza@scatolacultura.it.

Le attività del 9 ottobre sono possibili grazie anche al servizio Ambiente, Energia, Territorio del Comune di Vicenza e con il contributo della Fondazione Giuseppe Roi.

“Urban Nature” proseguirà domenica 10 ottobre dalle 9 alle 18 all’Oasi WWF degli Stagni di Casale “Alberto Carta”, in via Zamenohf 353 a Vicenza.

In mattinata sono programmate due attività dedicate ai partecipanti dell’iniziativa Bimbinbici di FIAB Vicenza Tuttinbici (numero massimo 20 bambini e 20 accompagnatori, prenotazioni entro sabato 9 ottobre al 3273462262): dalle 11.00 alle 11.20 si potrà partecipare a “Il magico mondo delle api” con l’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto; dalle 11.30 alle 12.30 si svolgerà la visita all’Oasi “Esplorando l’Oasi: facciamo tesoro dei consigli del Panda!”.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, saranno riproposte le stesse attività in programma il mattino, dedicate questa volta alle famiglie che visiteranno l’oasi.

L’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto sarà presente dalle 10 alle 17 per avvicinare adulti e bambini al magico mondo delle api attraverso “un dolce percorso sensoriale”.

Per partecipare alle attività pomeridiane è necessaria la prenotazione a stagnicasale@wwf.it entro sabato 9 ottobre. Durante la giornata sarà possibile iscriversi al WWF e, con una piccola offerta libera, ricevere dei particolari gadget Urban Nature.

Le attività per bambini e famiglie dedicate all’ambiente proseguiranno domenica 24 ottobre con la giornata ecologica dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici.