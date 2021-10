ULSS 7 Pedemontana: superato l’80% di copertura nella popolazione vaccinabile

Già oltre 1.100 invece le somministrazioni delle terze dosi

La campagna di vaccinazione anti-Covid taglia un traguardo importante: l’ULSS 7 Pedemontana ha superato la soglia dell’80% di copertura con almeno con una dose nella popolazione che ad oggi può essere vaccinata, dunque a partire dai 12 anni di età.

Per la precisione, nella giornata di ieri è stato raggiunto l’80,7%, equivalente a 262.740 persone, mentre il 71,9% della popolazione (234.317 persone) ha già completato il ciclo con entrambe le dosi.

Un ulteriore dato confortante riguarda il buon livello di copertura raggiunto in tutte le fasce di età, con un’adesione crescente di pari passo che si avanza con l’età media e un vero e proprio exploit dei giovani.

Nella fascia di età tra i 20 e i 29 anni, infatti, la copertura raggiunta almeno con la prima dose è addirittura dell’80,26%. Nella fascia di età tra i 12 e i 19 anni è invece pari al 61,70%, per poi risalire gradualmente: 73,94% tra i 30-39enni, 74,25% tra i 40-49enni, 81,39% tra i 50-59enni, 86,61% tra i 60-69enni, 91,73% tra i 70-79 anni e 99,34% tra gli over 80.

«Questo risultato conferma che la stragrande maggioranza dei cittadini non si è fatta ingannare dalle dicerie e dai messaggi fuorvianti – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -, sebbene il nostro territorio sia storicamente uno dei più delicati per le vaccinazioni, ma ha compreso che il vaccino è l’unico strumento per uscire in via definitiva dalla situazione di emergenza e da tutte le restrizioni che abbiamo vissuto. Lo dimostra il numero ridotto di contagi e di ricoveri di pazienti Covid che stiamo registrando attualmente».

Un risultato che però non autorizza ad abbassare la guarda: «Non vorrei che qualcuno considerasse già conclusa la lotta al virus – prosegue Bramezza -, con il risultato di allentare l’attenzione verso le misure di prevenzione o rallentare la campagna di vaccinazione. Come noto le nuove varianti impongono di raggiungere un livello di copertura ancora più alto e per questo il nostro impegno nella campagna di vaccinazione continua con la massima dedizione, con una particolare attenzione alla popolazione in età scolastica a partire dai 12 anni, dove l’incremento della copertura sarà fondamentale per garantire un anno scolastico regolare».

A questo riguardo, un altro traguardo riguarda le terze dosi: l’ULSS 7 Pedemontana ha già superato le mille somministrazioni (1.163 per la precisione), delle quali ben 495 a cittadini over 80 ad una settimana dall’inizio della campagna di richiamo, mentre le rimanenti sono state somministrate a soggetti considerati particolarmente fragili per le loro patologie pregresse.