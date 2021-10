ULSS 7 Pedemontana: accordo con i Pediatri di Libera Scelta: al via l’“ambulatorio del sabato e della domenica”

Negli ospedali di Bassano e Santorso un servizio aggiuntivo frutto dell’intesa tra l’ULSS 7 Pedemontana e la FIMP. Il Direttore Generale Carlo Bramezza: «Un modello innovativo con cui potenziamo il servizio per l’assistenza pediatrica di base».

Con i Pediatri di Libera Scelta avviata anche una collaborazione per le vaccinazioni pediatriche

Per tutte le famiglie con figli in età pediatrica residenti nel territorio dell’ULSS 7 Pedemontana ha preso il via ufficialmente in questi giorni un progetto innovativo, frutto di un accordo sottoscritto dall’ULSS 7 Pedemontana con la FIMP, la Federazione Italiana dei Medici Pediatri.

Si chiama “Ambulatorio del Sabato e della Domenica” e prevede l’attivazione, negli ospedali di Bassano del Grappa e Santorso, di un ambulatorio pediatrico attivo tutti i sabati dalle 15.00 alle 18.00 e tutte le domeniche dalle 9.00 alle 12.00.

Il servizio è rivolto a tutti i pazienti fino ai 16 anni di età, per la valutazione di eventuali prestazioni non differibili richieste durante il fine settimana. L’obiettivo, naturalmente, è potenziare l’assistenza pediatrica di base, nelle giornate in cui gli studi dei Pediatri di Libera Scelta sono chiusi, riducendo allo stesso tempo gli accessi inappropriati in Pronto Soccorso.

«Si tratta di un progetto sperimentale – spiega il Direttore Generale Carlo Bramezza – che proseguirà fino ad aprile. Dopodiché valuteremo i risultati raggiunti, con la possibilità naturalmente di dare continuità a questa esperienza se i benefici saranno quelli che auspichiamo. Con questo progetto mettiamo a disposizione dei genitori e dei loro figli una risorsa in più, con un duplice vantaggio: una presa in carico più rapida dei pazienti, perché si tratta a tutti gli effetti di un incremento numerico dei pediatri in servizio nei nostri ospedali, non di una loro redistribuzione interna, e allo stesso tempo ridurremo gli accessi al Pronto Soccorso Pediatrico, dunque con una maggiore appropriatezza e un percorso di accesso più semplice per i genitori e meno impattante anche sul piano emotivo per i nostri piccoli pazienti».

Un modello innovativo sotto diversi punti di vista: «In passato – prosegue Bramezza – si consideravano i servizi territoriali e le strutture ospedaliere due mondi distinti: noi stiamo lavorando invece per renderli sempre più integrati, nell’ottica di dare all’utente una risposta unitaria, la migliore e la più rapida possibile. Questo accordo è il frutto di questa visione, e allo stesso tempo è stato possibile grazie alla disponibilità al dialogo dei rappresentanti di FIMP, nel comune intento di migliorare l’assistenza ai pazienti».

Sempre con la FIMP è stato formalizzato anche un altro accordo, che rafforza l’alleanza tra ULSS 7 Pedemontana e Pediatri di Libera Scelta per la promozione e l’effettuazione delle vaccinazioni pediatriche.

L’accordo prevede la somministrazione di queste ultime presso le sedi di vaccinazione di distretto dell’Azienda socio-sanitaria, che tramite il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si occupa della programmazione delle sedute, della spedizione degli inviti alle famiglie e della vaccinazione vera e propria, che viene svolta degli assistenti sanitari. I Pediatri di Libera Scelta garantiscono invece l’assistenza medica durante le sedute e si occupano dell’anamnesi, se necessaria.

«Da sempre le vaccinazioni sono un terreno di sinergia tra Azienda e Pediatri di Libera Scelta – sottolinea il Direttore Generale Bramezza -. Con questo accordo rafforziamo ulteriormente questa collaborazione: questo ci consentirà di procedere più rapidamente con le vaccinazioni pediatriche, mettendo a sistema le nostre risorse organizzative con la competenza professionale e la conoscenza dei pazienti che è propria dei Pediatri di Libera Scelta».