Torna spazio HUB a Thiene per sostenere progetti di auto-imprenditorialità

Un acceleratore d’impresa, dedicato a chi ha un’idea di impresa da realizzare, o vuole intraprendere percorsi di sviluppo e valorizzazione delle proprie competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Riparte Spazio HUB Thiene, il progetto di Confartigianato Imprese Vicenza e dePlan, realizzato con la collaborazione dei Comuni di Malo, Thiene, Villaverla e Zugliano. Molto frequentate e apprezzate le edizioni precedenti, ecco che anche in questo 2021 di ripartenza Spazio Hub non ha voluto rinunciare all’iniziativa che da cinque anni ha come obiettivo favorire il concretizzarsi di un’idea di impresa. Non solo, al termine dei tre incontri previsti, c’è anche la possibilità di continuare il lavoro (sempre in gruppo e con incontri individuali) sul proprio progetto entrando in modo approfondito nell’analisi del modello d’impresa e della sua sostenibilità.

«Esprimo soddisfazione – è il commento di Maria Gabriella Strinati, vice sindaco e assessore alle politiche Giovanili di Thiene – per l’avvio di questa nuova edizione di Spazio Hub, progetto che sta realizzando appieno l’obiettivo prefissato dall’Amministrazione Comunale in materia di politiche giovanili e di lavoro. Spazio Hub offre opportunità e spazi a sostegno di start up, facilita la condivisione di idee e mette a disposizione una gamma di servizi di supporto consulenziale ed operativo utile a chi volesse avviare un’impresa. Ringrazio i Comuni partner dell’iniziativa e in modo particolare ConfArtigianato Vicenza»

Dichiara Andrea Piovan, Presidente del Mandamento di Thiene di Confartigianato Imprese Vicenza: «Arrivare alla partenza di questa 12° edizione è l’ennesima conferma della validità di un progetto in cui abbiamo creduto fortemente sin da subito. Permette di dare un servizio di supporto molto importante a persone che vogliono provare ad avviare un’attività in un contesto, come l’Alto Vicentino e non solo, economicamente attivo e ricco di intraprendenza e che quindi ha bisogno di servizi a sostegno della nuova imprenditorialità. Abbiamo saputo, inoltre, costruire una collaborazione tra Comuni, imprese e terzo settore che sta producendo risultati significativi nelle strategie di sviluppo del territorio».

L’iniziativa propone un laboratorio articolato in tre appuntamenti, a partire dal 19 ottobre, che approfondiranno altrettanti temi: definizione della propria idea d’impresa, per avere strumenti che permettano di chiarire le idee e trasformarle in possibili modelli di business; valutazione del proprio progetto d’impresa, per capire che effetto fa attraverso i feedback di professionisti e partecipanti; motivazioni, per aumentare la chiarezza delle intenzioni personali a fare impresa e la consapevolezza dei rischi da affrontare nell’attivarsi in una dimensione imprenditoriale.

Come detto il laboratorio è aperto a tutte le persone e alle aziende che vogliano sviluppare una nuova idea imprenditoriale o ripensare la propria attività d’impresa. Le attività sono gratuite e aperte a un massimo di 15 partecipanti; per questo motivo è obbligatoria l’iscrizione. Gli incontri, in programma per il 19 ottobre (dalle 20.30 alle 23), il 23 ottobre (dalle 9 alle 13) e il 26 ottobre (dalle 20.30 alle 23) si svolgeranno in Villa Fabris a Thiene.

A fornire consulenze e a portare avanti il progetto sarà dePlan che, insieme ai professionisti di Confartigianato Imprese Vicenza, proporrà attività in cui si valorizzano il lavoro di gruppo e il cooperative learning, evitando approcci frontali e limitando la logica esperto-utente. I consulenti di Confartigianato e dePlan garantiscono, quindi, ai partecipanti metodi e strumenti per il progetto d’impresa attraverso il confronto e l’interazione in gruppo.

Per info e iscrizioni: mail info@spaziohub.com; tel. 345 5407197.