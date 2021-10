Thiene: Ogni Adolescenza (coincide con la guerra)

Si chiama OGNI ADOLESCENZA (coincide con la guerra) ed è il Laboratorio di scrittura gratuito rivolto a ragazzi dai 14 ai 25 anni al via in Biblioteca Civica dal prossimo 16 ottobre.

L’iniziativa, in collaborazione con il Progetto Giovani Thiene, è parte del progetto Bibliopassioni a tutto campo: leggere trasmette emozioni e crea relazioni, promosso dalla Biblioteca Civica, ed è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

Il Laboratorio si terrà in tre workshop nei giorni di sabato 16, 23 e 30 ottobre 2021 dalle 16.00 alle 19.00 al terzo piano della Biblioteca di Thiene.

Ogni persona ha almeno una storia da raccontare e chiunque, con un po’ di esercizio, è in grado di narrare questa storia. E’ sufficiente avere il desiderio, il coraggio e la sventatezza di provare a scrivere un testo narrativo, senza alcuna pretesa e senza alcun timore. Scrivere non significa solo raccontare una storia, ma anche esplorare la propria mente, affrontare un processo creativo, confrontarsi con gli altri, fare squadra, ragionare e risolvere un problema.

La scrittura, perciò, è parte integrante della nostra quotidianità.

In questo laboratorio di scrittura, dedicato a giovani dai 14 ai 25 anni, si tratteranno gli aspetti essenziali per scrivere una storia, dai rudimenti alle tematiche più complesse. Verrà affrontato il tema del conflitto, con gli altri e con le regole della società ma anche con se stessi. L’obiettivo è capire come creare un percorso che ci metta sempre in rapporto con gli altri, talvolta in condivisione, talvolta in contrasto.

Il docente è Massimo Fagarazzi, autore di romanzi, editor, docente di scrittura creativa e collabora con alcune case editrici.

Ha pubblicato “Alcol Supernova” (Tragopano Edizioni) e “Nero Cemento” (Nerocromo Editore), quindi ha autoprodotto “Il tempo brucia le tappe” e nel 2019 ha pubblicato “Memorial” e “Chi decide cosa è male”, entrambi per Tragopano Edizioni.

Info e iscrizioni: 3343301582 (Giovanni) e progettogiovani.thiene@gmail.com

Per partecipare è richiesto il Green Pass.