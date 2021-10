Thiene: aggiornamento modifiche alla viabilità

Si riporta quanto disposto con ordinanza in data odierna che modifica quanto ieri già comunicato

“dalle ore 20:00 di venerdì 15 alle ore 19:00 di domenica 17 ottobre 2021

istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti vie:

-via dell’Aeroporto;

-via Pra’ Novei;

-via Trifogli;

-via Rozzampia (al di fuori degli spazi dedicati al parcheggio);

-strada sterrata parallela a via Prà Novei, denominata “via dell’Aeroporto”;

ed in aggiunta:

dalle ore 09:00 di sabato 16 alle ore 19:00 di domenica 17 ottobre 2021:

-nel tratto di accesso a via dell’Aeroporto provenendo dalla SP 349: passaggio consentito solo per aventi diritto (in possesso di pass per poter assistere all’evento) con direzione verso i parcheggi svoltando per via Pra’ Novei. L’accesso dovrà comunque essere reso possibile per persone dirette in abitazioni private, in luoghi di lavoro, esercizi commerciali (per il tempo necessario ad espletare l’attività), per gestori di attività agricole e zootecniche-allevamenti, compatibilmente con il piano di sicurezza della manifestazione (che prevede “aree sterili” circostanti l’aeroporto in cui è vietata, per ragioni di sicurezza, la presenza di persone e animali);

-nel tratto delimitato, a sud, da via Aeroporto (nei pressi del civico 23) e, a nord, da via Ca’ Beregane: (strada sterrata parallela a via Prà Novei, denominata “via dell’Aeroporto”): istituzione del divieto di transito, fermata (con rimozione forzata in caso di sosta);

-nel tratto di via dell’Aeroporto (provenendo dalla SP 349) fino all’incrocio con via Pra’ Novei e via Rozzampia, lungo tutta via Prà Novei e in seguito lungo via Trifogli fino all’incrocio con la SP349: istituzione del senso unico di marcia verso nord (senso antiorario di percorrenza dell’anello via dell’Aeroporto, via Prà Novei, via dei Trifogli) e istituzione del divieto di fermata e di sosta (con rimozione forzata) lungo tutto il percorso. In conseguenza del senso unico in via dell’Aeroporto, verrà temporaneamente messo in modalità “lampeggiante” il semaforo presente all’incrocio tra via dell’Aeroporto e la SP 349, con il conseguente obbligo dei veicoli transitanti di rispettare le norme previste dal codice della strada per la precedenza tra veicoli in caso di incrocio;

-obbligo di svolta a destra provenendo da via dei Trifogli nell’immissione nella SP 349;

-divieto di sosta con rimozione e di fermata (anche per pedoni) lungo i tratti di viabilità adiacenti alle cosiddette aree “sterili” individuate dell’Organizzatore della manifestazione, consistenti nelle aree dove non è consentita la presenza di persone e animali al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione aerea secondo le regole di sicurezza prescritte dalle Autorità che hanno autorizzato l’evento.

-collocazione dei punti di controllo dei pass e degli accessi:

-Incrocio tra SP349 a via AEROPORTO;

-Incrocio tra via Trifogli e via dei Pini;

-Incrocio tra SP349 e via Trifogli;

-Incrocio tra SP349 e via Ca’ Beregane (di fronte alla Villa Ca’ Beregane);

-Incrocio tra via ca’ Orecchiona e via Rozzampia;

-Incrocio tra via S.G.Bosco e via Rozzampia;

-Incrocio tra via Rozzampia e via Ca’ Tonazza;

– Incrocio tra via Rozzampia e via Ca’ Magre;

-Incrocio tra via delle Monache e via Ca’ Tonazza;

-Incrocio tra via delle Monache e via Madonnetta;

-Incrocio tra via delle Monache e via Ca’ Magre;

I controlli saranno finalizzati a consentire l’accesso solo per aventi diritto (in possesso di pass per poter assistere all’evento) con direzione verso i parcheggi svoltando per via Pra’ Novei. L’accesso dovrà comunque essere reso possibile per persone dirette in abitazioni private, in luoghi di lavoro, esercizi commerciali (per il tempo necessario ad espletare l’attività), per gestori di attività agricole e zootecniche-allevamenti, compatibilmente con il Piano di Sicurezza della Manifestazione (che prevede “aree sterili” circostanti l’aeroporto in cui è vietata, per ragioni di sicurezza, la presenza di persone e animali)”