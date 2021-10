Tennis Comunali Vicenza: titolo maschile della D3

Tennis vicentino protagonista alle finali regionali di serie D che si sono disputate, come ormai tradizione, nell’isola di Albarella.

A conquistare il titolo maschile della D3 sono stati i nostri ragazzi, che hanno battuto per 3-1 la Canottieri Padova.

Nei singolari successi facili di Francesco Marangon e Tommaso Stimamiglio, entrambi 3-1, che hanno piegato rispettivamente Luigi Tanzola (3.4) per 6-1 6-2 e Marco Mantoan (3.4) per 6-2 6-1 a fronte della sconfitta del capitano Edoardo Florio, battuto dall’esperto Andrea Riello (4.1) per 6-3 6-1.

E proprio Florio, insieme con Stimamiglio, era protagonista di un doppio all’ultimo respiro vinto in rimonta al long tie-break con il punteggio di 3-6v 6-2 10-7.

Questi i protagonisti dell’impresa: Edoardo Florio, Tommaso Stimamiglio, Francesco Marangon e Gianluca Tosato, qui con la coppa insieme con il presidente Enrico Zen ed il vice presidente della Federtennis, il vicentino Gianni Milan.