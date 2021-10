Tennis Comunali Vicenza: presentazione squadra di serie A1 maschile

E’ partito il conto alla rovescia per il nuovo campionato di serie A1, che inizierà domenica 10 ottobre e vedrà al via le migliori 16 squadre italiane, suddivise in quattro gironi, in una formula che prevede gare di andata e ritorno.

La squadra di Tennis Comunali Vicenza, alla sua seconda partecipazione nell’élite del tennis, é stata inserita nel 3 insieme con TC Genova, TC Rungg e Selva Alta.

Il debutto avverrà sui campi del capoluogo ligure per poi ospitare in casa Rungg e Selva Alta.

Per quanto riguarda la formazione, gruppo confermato ad eccezione dell’addio di Thomas Fabbiano, con Aljaz Bedene e Marco Cecchinato chiamati a confermarsi uomini leader.

Due i nuovi acquisti: il finlandese Emil Ruusuvuori n. 66 del ranking Atp e il tedesco Tobias Kamke, attuale 252 delle classifiche ma che ha raggiunto anche la 64^ posizione.

Confermatissimi i giocatori del vivaio Gabriele Bosio e Giovanni Peruffo, affiancati da un “manipolo” di giovani quali Tommaso Dal Santo, Marco Carretta, Simone Fucile, Tommaso Bertuzzo, Matteo Meneghetti ed Alessandro Battiston.

“Sarà un campionato difficilissimo in cui, se possibile, si é alzata ancora la qualità, sia per il valore dei giovanissimi giocatori dei vivai sia per il fatto che, viste le date del calendario, molti dei migliori tennisti italiani non impegnati nei tornei scenderanno in campo – commenta Enrico Zen, presidente di Tennis Comunali Vicenza – In poche parole, spettacolo assicurato, ma anche grande battaglia. Per quanto ci riguarda, l’obiettivo é sempre la salvezza, che nella passata stagione avevamo centrato direttamente senza passare per i playout. E poi sarà importante toccare da vicino, in un palcoscenico così importante, la crescita dei nostri ragazzi, che rappresentano il motivo d’orgoglio e quello per cui lavoriamo ogni giorno con passione, entusiasmo e la voglia di non fermarci mai”.

Presentazione della squadra di serie A1 di Tennis Comunali Vicenza, che si terrà mercoledì 6 ottobre, nella sede di Autogemelli a Vicenza, in via dell’Economia 6.

Saranno presenti il presidente di Tennis Comunali Vicenza Enrico Zen ed una rappresentanza della squadra, che debutterà domenica 10 ottobre sui campi del Tennis Club Genova.

Illustri ospiti il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, l’assessore allo sport Matteo Celebron e il vice presidente della Federtennis Gianni Milan.

A fare gli onori di casa per Autogemelli, da quest’anno nuovo sponsor, il direttore generale Marco Moressa.