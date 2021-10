Tennis Comunali Vicenza: finisce in parità a Genova

Finisce in parità, sui campi del Tennis Club Genova 1893, la prima sfida di campionato della nostra squadra di serie A1.

Non tradiscono le attese Marco Cecchinato e il tedesco Tobias Kamke, che regalano i tre punti con i successi nei rispettivi singolari (contro Arnaldi e Andrea Arnaboldi) e nel doppio a fronte delle sconfitte di Gabriele Bosio e Giovanni Peruffo contro Federico Arnaboldi e Francesco Picco, con i due giocatori del vivaio berico che si arrendono anche nel doppio, piegati per 7-6 nel secondo set quando si era riaccesa la speranza di potersi giocare tutto al long tie-break del terzo.

In ogni caso un buon punto in vista dell’esordio casalingo, domenica 17 ottobre, a partire dalle ore 10, contro il Tennis Club Rungg, che ha battuto per 4-2 il Selva Alta.

“Innanzi tutto vorrei sottolineare la grande prestazione del tedesco Kamke, al debutto con la nostra squadra, che ha dimostrato tutto il suo valore, contro un giocatore talentuoso e in piena fiducia come Arnaldi – commenta il presidente Enrico Zen – Sotto di un set e di un break, con la palla del possibile 0-3, é riuscito a cambiar volto alla partita giocando un tennis di altissimo livello.

Per quanto riguarda invece Marco Cecchinato ha dimostrato di essere di un’altra categoria sulla superficie e nelle condizioni di gioco che più gli si addicono: la differenza in campo si è vista e non posso che fargli i complimenti. Passando ai nostri giovani, Gabriele Bosio, pur essendo in crescita dopo aver conquistato anche i primi punti Atp, si è trovato di fronte un avversario davvero difficile da battere.

Giovanni Peruffo, come già dimostrato in passato, fa sempre fatica nelle prime partite, dovendo fare i conti con la tensione e a sua volta ha affrontato un giocatore dall’ottimo passato, che conferma tuttora il suo valore. Speravo riuscissero a compiere l’impresa nel secondo set, per poi giocarsi il match al long tie-break, ma Picco e Arnaldi sono riusciti nei momenti decisivi a mettere in mostra quel qualcosa in più che ha fatto la differenza. Il pareggio finale?

Nello sport, e nel tennis in particolare, si punta sempre alla vittoria, ma contro una squadra di qualità come il TC Genova può andare bene anche un punto. Domenica ci aspetta un’altra sfida difficilissima contro il TC Rungg in cui bisognerà essere al massimo per fare risultato. E chiedo anche agli appassionati di venirci a sostenere numerosi e di far sentire il loro tifo: ne avremo bisogno”.

TC Genova – Tennis Comunali Vicenza 3-3

Singolari: Kamke (1.17-C) b. Arnaldi (2.1-G) 3-6 6-4 6-3, Federico Arnaboldi (2.1-G) b. Bosio (2.3-C) 7-5 6-2, Cecchinato (1.7-C) b. Andrea Arnaboldi (1.20-G) 6-3 6-2, Picco (2.5-G) b. Peruffo (2.4-C) 6-2 6-4.

Doppi: Cecchinato/Kamke (TC) b. Arnaboldi/Arnaboldi (G) 6-4 7-5, Picco/Arnaldi (G) b. Bosio/Peruffo (TC) 6-4 7-6(2)