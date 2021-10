SPV: tamponamento in galleria

Alle ore 12:10 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Superstrada Pedemontana Veneta per un tamponamento di un’autovettura ferma in galleria Cà Fusa tra Breganze e lo svincolo per l’A31 Valdastico che ha causato l’investimento di un operaio al lavoro rimasto gravemente ferito. Da una prima ricostruzione l’uomo era intento a lavorare sul bordo strada, mentre un secondo operaio in occupava delle segnalazioni quando un’auto ha tamponato la vettura ferma, che di ribalzo ha colpito l’operaio. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’operaio veniva stabilizzato dal personale sanitario del SUEM. Il ferito, in codice rosso, è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Illesa la persona dell’auto investitrice. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario della superstrada. Durante tutte le operazioni di soccorso la superstrada è rimasta chiusa. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14:00.