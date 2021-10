Soranzo (FDI): “Ripartenza del settore è fattore cruciale per la nostra economia e per la salute dei Veneti”

È stata approvata oggi all’unanimità dall’Aula di Palazzo Ferro-Fini la mozione a sostegno del comparto sportivo veneto presentata dal Consigliere regionale padovano Enoch Soranzo e dai colleghi del Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni” Raffaele Speranzon, Daniele Polato, Tommaso Razzolini e Joe Formaggio. Questo provvedimento impegnerà la Giunta regionale del Veneto a promuovere nuove campagne di comunicazione ‘anti paura’ per il rilancio del comparto e a stimolare l’accesso alle strutture da parte dell’utenza, con particolare riguardo ad anziani, categorie fragili e famiglie.

“Si stima che nel solo 2020 a causa del lockdown e delle restrizioni introdotte dal governo per contrastare la pandemia, i titolari ed i gestori di strutture sportive abbiano perso oltre 10 miliardi di euro: stiamo parlando di soggetti che si sono fin da subito attivati per rispettare i protocolli per la ripresa delle loro attività, anche sostenendo importanti investimenti, e che sono stati costretti ad una prolungata chiusura a suon di promesse e rinvii” spiega Soranzo, primo firmatario della mozione, “uno studio condotto da IFO sul settore fitness e wellness ha inoltre rilevato che nel solo 2020 l’emergenza pandemia ha bruciato in Italia oltre 200mila posti di lavoro, a dimostrazione di quello che è stato l’impatto delle misure restrittive sull’economia reale legata al comparto”.

“Lo sport alimenta in Veneto, direttamente ed indirettamente, un indotto economico ingente: non soltanto strutture, impiantistica e relative forze lavoro, ma anche moda, sport-system e manifattura rivolte ai desiderata del comparto. L’attività motoria, inoltre, produce benefici diretti sulla salute dei cittadini sia a livello fisico che psichico e, a conferma di ciò, vi sono varie raccomandazioni dell’OMS volte a promuovere specifici livelli di attività motoria da praticare per un miglioramento del proprio stato di salute” continua Soranzo.

“Da questa mozione arriva una prima risposta al grido di dolore dei titolari e dei gestori degli impianti sportivi e dei lavoratori dello sport, ma anche alle esigenze di un settore che per primo ha subito le chiusure imposte dalla pandemia e che per ultimo ha potuto riaprire, tra l’altro con pesanti limitazioni che ancora oggi pesano sulla regolare attività di associazioni e società sportive” continua il Consigliere regionale padovano del Partito di Giorgia Meloni, che conclude “dobbiamo tornare a vivere lo sport, i nostri impianti e le nostre strutture sportive, superando le paure alimentate da più di un anno di emergenza sanitaria e tutelando in primis le categorie più a rischio di abbandono della pratica sportiva, e l’approvazione di questa mozione va esattamente in questa direzione”.