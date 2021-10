Seminario di aggiornamento professionale: Veneto Cantiere Veloce

Cantiere veloce e semplificazioni. Le nuove strategie per la Transazione ecologica

Il seminario di aggiornamento professionale dal titolo “Veneto cantiere veloce e le semplificazioni introdotte dal D.L.gs.77/2021. Vincoli e opportunità”, ospitato nel pomeriggio del 27 ottobre, presso la Scuola Costruzioni Vicenza “A. Palladio”, in presenza e con 400 utenti online, ha voluto offrire ai professionisti, un chiarimento sulle novità legislative introdotte dalla Legge Regionale n.19/2021 (Veneto Cantiere Veloce) e dal DL Semplificazione n.77/2021 (CILAS).

Promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Vicenza, con ANCE- Sezione Costruttori Edili e Impianti di Confindustria Vicenza, con i patrocini di Regione del Veneto, Comune di Vicenza e ANCI Veneto, il seminario ha raccolto molto interesse istituzionale, con l’intervento del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il Vicesindaco e Assessore LLPP Matteo Celebron, e i Consiglieri regionali Silvia Rizzotto e Marco Zecchinato, nonché Massimo Cavazzana per l’Anci Veneto e Leonardo Martini per Ance Vicenza. Era presente in sala anche la Consigliera regionale Silvia Maino.

“Oggi siamo qui per parlare di due importanti iniziative di riforma normativa”, afferma Lisa Borinato Presidente Ordine degli Architetti PPC di Vicenza, “che introducono una semplificazione in materia urbanistico-edilizia finalizzata al rilancio del settore delle costruzioni e alla promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo. I due temi su scala nazionale sostengono di fatto l’obiettivo di “transizione ecologica” del governo”, conclude.

Una volta esposte le novità normative, un tavolo tecnico composto da arch. Salvina Sist, direttore della direzione urbanistica regionale, arch. Federico Pugina, Consigliere ANCI e Dirigente PA, gli avvocati Dario Meneguzzo e Matteo Acquasaliente, l’Arch. Federico Zambella responsabile dello Sportello Unico Edilizia privata del Comune di Vicenza e l’Arch. Laura Carbognin, Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti di Vicenza (coordinatrice dell’iniziativa), ha proceduto nell’illustrare nel dettaglio le novità e le previsioni della Legge e del Decreto Legge.

“Ritengo utilissimo queste occasioni di ascolto del territorio e degli operatori che poi utilizzano le nostre leggi ci aiuta a migliorarci sempre. Oggi abbiamo rafforzato la collaborazione fra ordine professionale e Regione del Veneto.”, commenta Silvia Rizzotto Presidente della Seconda Commissione, al quale si aggiunge il commento del Consigliere regionale Marco Zecchinato “La nuova legge Veneto Cantiere Veloce presentata e discussa oggi, sta dimostrando un grande interesse da parte dei Comuni, dei professionisti e operatori. Questi incontri stanno diventando un tavolo di lavoro che ci fornisce importanti spunti di cui potremmo tener conto nel lavori consiliari.”

L’evento di conclude con l’invito della Presidente dell’Ordine Lisa Borinato, accolto da tutti i presenti, nel proseguire il tavolo di concertazione apertosi con questo seminario, per un ulteriore approfondimento dei temi trattati.