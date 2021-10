Semifinale Continental Cup: Asiago impegnato a Cracovia dal 19 al 21 novembre!

La Migross Supermercati Asiago Hockey vola a Cracovia!

I Leoni Giallorossi, dopo aver vinto il Girone D di Amiens, saranno impegnati il prossimo mese a Cracovia, per la Semifinale della Continental Cup.

Il girone a cui parteciperanno gli Stellati è il Group E, che si giocherà a Cracovia dal 19 al 21 Novembre e in cui saranno impegnate anche la squadra ospitante, il Comarch Cracovia Krakow, gli slovacchi dell’HK Poprad e i Kazaki del Saryarka Karaganda.

I Giallorossi sono così chiamati ad un’altra impresa, in una delle principali città della Polonia, per poter continuare a sognare in grande!

Foto di Ludovic Cardon – Les Gothiques

www.asiagohockey.it