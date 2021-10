Schio: Open Day al Faber Box il 23 ottobre. Laboratori, visite guidate, musica, videogiochi e robotica

Una giornata dedicata a studenti, insegnanti e genitori alla scoperta degli spazi e delle attività del Faber Box.

Il 23 ottobre (dalle 11 alle 18) è in programma un open day della struttura di via Tito Livio con visite guidate, laboratori, musica, videogiochi, robotica e non solo.

«Dopo un periodo particolarmente complesso ora siamo pronti per ripartire con eventi di grande respiro in presenza dedicati alla cittadinanza e, in questo caso, in particolare ai giovani – dice l’assessore alle politiche giovanili, Barbara Corzato –. Abbiamo organizzato un ricco calendario di appuntamenti per sabato così da far conoscere le proposte, anche nuove, che il Faber Box ospita e offre al territorio».

Si inizia alle 11 nella sala Learning Box (al terzo piano) con una lezione dedicata alle basi della modellazione 3D: si affronteranno temi come il disegno 2D, i vincoli e le quote per poi passare alla creazione di solidi. Durante il workshop verrà spiegato anche come esportare file per il taglio laser o la stampa 3D. (Info e prenotazioni su www.megahub.it). Alle 14 nella Flex Box (secondo piano) verrà aperto al pubblico il FabSchool, il laboratorio digitale permanente dedicato agli studenti del Campus e dell’Alto Vicentino. Dalle 14.30 è in programma una visita guidata del nuovo spazio con un appuntamento a tema robotica, durante il quale i partecipanti potranno pilotare dei robot sfidandosi nella robot–arena, e un appuntamento dedicato taglio laser, durante il quale si potrà disegnare e realizzare un gadget personale su diversi materiali come cartoncino o plexiglass.

Alle 15.30, alle 16 e alle 17.30, poi, il programma prevede un incontro (in tre turni) dedicato a Sphero, la sfera programmabile che ha l’obiettivo di introdurre la robotica ai più piccoli (Info e prenotazioni su www.megahub.it). Alle 16 e alle 17, inoltre, si terrà un incontro dedicato all’utilizzo dell’applicazione di messaggistica Telegram con focus sui canali informativi del Comune di Schio. Sempre alle 16 ci sarà l’apertura della Music Box con la nuova sala registrazione con strumenti di ultima generazione e dove sarà possibile registrare la propria band, scrivere musica o lavorare sul proprio Podcast. Alle 17, invece, visita guidata dell’intero edificio su prenotazione (info 0445 691459) con ritrovo allo Schio Campus Cafè & Bistrot che in occasione dell’Open Day sarà aperto tutto il giorno.

Per tutta la giornata, inoltre, sarà attivo il punto assistenza Spid, ci sarà la possibilità di provare il sistema operativo Linux in varie versioni, saranno presenti postazioni dove sfidare amici e compagni ai videogiochi dei decenni passati, verrà presentato “The Rude Awakening”, un viaggio multimediale e interattivo sulle orme dei soldati al fronte durante la Grande Guerra. Verrà, infine, presentato il progetto dedicato al Biliardo Paralimpico a cura di A.S.D. Primo Acchito e l’IIS Tron Zanella.

Tutte le informazioni dettagliate sul programma www.faberbox.it