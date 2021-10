Schio: inaugurata la nuova scultura di Mario Converio

Schio: è stata inaugurata ufficialmente questa mattina la nuova scultura realizzata dall’artista scledense Mario Converio e donata alla città dallo studio Prospettiva Diritto. La scultura, intitolata “Il viaggio”, è stata installata nel giardino adiacente alla sede dell’associazione di avvocati in via Baccarini 2.

Realizzata completamente a mano in ferro battuto, si mostra con una sfera che rappresenta la nostra terra accompagnata da un volo di rondini, a simboleggiare il viaggio e la libertà. Sulla parte inferiore, inoltre, è stato creato un basamento che riprende le forme del fogliame per sottolineare la connessione con l’ambiente. «Durante il mio percorso artistico ho avuto grandi soddisfazioni, sia forgiando il ferro che plasmando il ghiaccio e modellando l’argilla. Alcune delle mie opere più importanti sono all’estero, dalla Germania ad Antigua passano per il Regno Unito. Quelle più significative, però, sono tutte nei luoghi a me più cari come in piazza Falcone Borsellino, a Torrebelvicino, nel giardino dei Ciliegi a Santa Maria del Cengio e ora questa nuova scultura in via Baccarini e dedicata al viaggio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto nella sua realizzazione» afferma Mario Converio.

«Sono diversi i motivi per i quali Prospettiva Diritto ha voluto donare alla cittadinanza questa scultura – spiega il porta voce dello studio legale –. Vogliamo continuare il lavoro di recupero e di valorizzazione dell’area verde prossima ai nostri uffici, così come permettere a uno degli artisti locali di avere a disposizione uno spazio affinché le sue opere siano pubblicamente apprezzate e, poi, condividere con tutti il messaggio di speranza e di libertà che Converio ha voluto trasmettere con questa scultura».

«Ringrazio Converio e Prospettiva Diritto per il dono di quest’opera che arricchisce il patrimonio artistico di Schio, valorizzando un’area che in passato aveva funzioni di servizio legate all’attività della ferrovia. Questa iniziativa conferma, ancora una volta, il desiderio della nostra comunità di abbellire e migliorare il territorio. È motivo di soddisfazione e di gioia vedere che chi ama la propria città si adopera attivamente per questo miglioramento» dice il Sindaco Valter Orsi.