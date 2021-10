Schio: due asinelli a passeggio domenicale

Due asinelli a passeggio domenicale alla scoperta della città di Schio, sono stati recuperati per ben due volte e messi in sicurezza dai vigili del fuoco.

I due animali, mamma e figlio, sono ospiti di una cooperativa e vengono utilizzati a scopo didattico per i bambini delle scuole. Questa mattina i due animali sono riusciti a uscire dal recinto che li ospita e si sono fatti un giro fino all’ex ospedale De Lellis, dove i vigili del fuoco li hanno recuperati per poi consegnarli alle signore che gestiscono i due asinelli.

Probabilmente galvanizzati dalla citta mattutina, verso mezzogiorno sono di nuovo riusciti a uscire dal recinto per un altro giro. Dopo una passeggiata di due chilometri hanno raggiunto Piazza Almerico tra la curiosità e lo stupore dei passanti. I due animali estremamente docili e collaborativi sono stati di nuovo presi in custodia dai vigili del fuoco e riconsegnati alle conduttrici, le quali ora guarderanno a vista gli asini per capire come fanno a uscire dal cortile perfettamente recintato dove vengono ospitati. Mistero!!!