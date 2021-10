Sbrollini: solidarietà ai medici vittime di stalking dai no-vaccino e no-green pass.

“Ai medici che stanno in trincea da mesi non possiamo non garantire il sostegno. Oltre che il ringraziamento. Solidarietà certo. Ma serve anche tutela. I medici di base non possono essere lasciati soli a difendersi dalle insistenze dei pazienti. Ancor di più da eventuali offese e minacce, quando si verificano.

I diritti di libertà sbandierati nelle piazze e negli ambulatori devono restare dentro le misure del diritto di opinione. Poi arrivano le regole. Dobbiamo farle rispettare. Diversamente si deve passare alle vie di tutela legale. Non esiste che un paziente detti la diagnosi ad un medico. Non esiste che si faccia stalking e che si arrivi alle minacce . Ci sono medici che lavorano da soli con una vasta platea di mutuati. Lasciarli soli è pericoloso, ingiusto e insopportabile. Sicuramente l’ordine dei medici saprà tutelarli in ogni sede”.

La senatrice di IV Daniela Sbrollini prende posizione con una nota sulle minacce denunciate dai medici di medicina generale.

“Siamo di fronte ad una carenza di medici, i nuovi laureati difficilmente scelgono questa carriera. Adesso arriva una nuova situazione dissuasiva. Sappiamo invece quanto sia fondamentale il lavoro della medicina sul territorio per l’intero sistema sanitario.

Sapere che i pazienti avvelenati da ideologie poco credibili, ma alimentati da organizzazioni la cui composizione è quanto meno poco trasparente, traducono un loro punto di vista in una coercizione diagnostica nei confronti dei propri medici ha dell’assurdo.

Ai medici tutta la mia vicinanza politica”.