Santorso: un nuovo pulmino per il Centro Diurno di Villa Luca

Momento di festa al Centro Diurno di Villa Luca, a Santorso, per l’arrivo del nuovo mezzo di trasporto per gli anziani che utilizzano il servizio.

Si tratta di un Fiat Ducato acquistato presso Industrial Cars di Thiene, con il sostegno economico della stessa azienda.

L’automezzo, appositamente modificato ed attrezzato per facilitare l’accesso di persone con difficoltà motorie, va a sostituire il precedente che ha servito il centro per ben 17 anni.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al vicesindaco di Santorso, una rappresentanza della stazione dei Carabinieri di Piovene Rocchette, di Fiat Industrial Cars, della Cooperativa Mano Amica, le operatrici, gli anziani accolti nel Centro Diurno e i volontari che da anni esercitano il servizio di trasporto.

In loro presenza il diacono della Parrocchia di Santorso Bruno Gasparin ha benedetto l’automezzo.

Nel rivolgersi agli utenti del Centro il vicesindaco ha espresso il proprio compiacimento, sottolineando come il nuovo mezzo potrà garantire una maggiore sicurezza e una garanzia di continuità del servizio.

Nel ringraziare quanti hanno lavorato per arrivare a questo importante traguardo, si è rivolto in particolare ai volontari che con dedizione, impegno e costanza da anni svolgono questo servizio e alle operatrici del centro che amorevolmente animano e rendono piacevole la permanenza quotidiana degli ospiti.

La cerimonia si è infine conclusa con un breve momento di convivialità.

Ufficio stampa Comune di Santorso (VI)

0445.649511, ufficiostampa@comune.santorso.vi.it