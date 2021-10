Rally Città di Bassano: Scale di Primolano e stasera lo start di ps 1 “Rubbio

38° RALLY CITTA’ DI BASSANO – 16° RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

22/23 OTTOBRE 2021

Rally Città di Bassano, è un venerdì da leoni.

Shakedown alle Scale di Primolano e stasera lo start di ps 1 “Rubbio”

Pronostici intriganti non solo tra Miele e Battaglin, Nerobutto e Tolfo

Il “Mundialito del Nordest” 2021 conta 197 equipaggi iscritti e fa felice Bassano Rally Racing per un successo di numeri che dice triplo: gara splendida, bontà organizzativa e quella straordinaria fertilità di manici da traverso che caratterizza la provincia vicentina. Tra oggi e domani le prove speciali del 38° Rally Città di Bassano, tappa conclusiva dell’International Rally Cup Pirelli e della Mitropa Rally Cup. Domani quelle del 16° Rally Storico Città di Bassano, titolato come tappa finale del Trofeo Rally di Zona 2. SHAKEDOWN. Stamane dalle 10 alle 15 il test con vetture da gara alle Scale di Primolano a Valbrenta, suggestiva location che consente uno sguardo di meraviglia a un luogo storico del territorio (leggere qui sotto la nota esaustiva di Roberto Cristiano Baggio). PARTENZA. Tutti gli orari della tabella tempi e distanze si riferiscono al Rally Storico, con le vetture d’antan che partiranno per prime stasera alle 18:01 da Frattin Auto a Cassola, via dell’Industria 1. Solo una passerella per loro, che andranno a sistemarsi al riordino, mentre le moderne si porteranno al via della ps 1 “Rubbio” (7,34 km) con orario di start che verrà determinato a posteriori dalla direzione di gara all’esito delle verifiche dei concorrenti, ma che si può stimare attorno alle 20:20.

DOMANI. Rally Storico dunque davanti nei due giri in programma su “Valstagna” (11,84 km, start 9:08 e 14:30), “Cavalletto” (22,93 km, start 10:37 e 15:59), “Rubbio” (7,34 km, start 11:36 e 16:58). Moderne in coda e orario per loro differito di circa 1h15’.

PRONOSTICI. Ci affidiamo alle previsioni del “Pacca”, ovvero Narciso Paccagnella, presidentissimo di Bassano Rally Racing: “Nello storico lotta tra Tolfo e Nerobutto, ma occhio al “carrozziere”, anche se è un po’ che non corre. Nel moderno duello tra Miele e Battaglin”.

In copertina: foto Amicorally 2020 – Alessandro Battaglin – Selena Pagliarini

Un po’ di storia – Le Scale di Primolano di Roberto Cristiano Baggio

Cambia, quest’anno, il tratto di strada riservato allo shake down. I piloti non proveranno più le loro vetture in assetto gara lungo la salita della Rosina, sulle prime propaggini dell’Altopiano di Asiago, ma scaricheranno le “cavallerie” sui caratteristici tornanti delle “Scalette di Primolano”.

Un banco prova severo per gomme, sospensioni e motori.

La strada delle “Scalette” sostituì lo storico passaggio medievale che si dipanava lungo l’antica via Romana. Per secoli permise il transito di pedoni e, raramente, di qualche carro.

Il governo di Vienna, tra il 1850 e il 1855, decise di finanziare una serie di interventi per migliorare la viabilità tra Tirolo e Veneto, consapevole che il traffico di merci avrebbe dato una forte spinta all’economia. Fu progettata una nuova strada parallela all’originaria. L’arteria prese spessore e si dipanò con pendenze modeste per facilitare il transito di carriaggi tirati da animali. Durante gli scavi di sbancamento vennero intercettati i ruderi del vecchio castello scaligero eretto dai della Scala nel 1300.

Originariamente sterrato, ora il nastro d’asfalto “accompagna” la “Tagliata”, un complesso fortificato costruito tra il 1892 e il 1895 (progettato da Giovanni Ivanov, ingegnere di origini russe cresciuto in Austria, trasferitosi successivamente ad Arsiè) per tenere sotto controllo la strada che da Primolano s’inerpica sino a Fastro. Si tratta di un’ardita opera di sbarramento italiana lungo quello che sino allo scoppio della Prima guerra mondiale segnava il confine tra il Regno d’Italia e l’Impero austriaco-ungarico.

Dalla Tagliata era possibile vigilare sulla Valsugana, il Feltrino e il Primiero e controllare tutti i passaggi di persone e merci.

La fortificazione fu ritenuta strategica dai vertici dell’esercito italiano. Responsabile dell’armamento fu il gen. Antonio Dal Fabbro di Sedico, nominato comandante del Genio di stanza nella Fortezza. Diresse, tra il 1906 e il 1910, i lavori di altre due fortificazioni nei pressi di Cima Campo, sul Col Perer.

La Tagliata rimase però inutilizzata durante il conflitto e dismessa definitivamente dai soldati italiani nel novembre del 1917. Negli ultimi mesi di guerra fu definitivamente smantellata dagli austroungarici che dopo la conquista di Caporetto e la rotta dell’esercito guidato dal gen. Cadorna ne erano entrati in possesso con l’obiettivo di sfondare le linee difensive innalzate lungo il Canale del Brenta per giungere alle porte di Bassano e sfociare nella pianura veneta. L’eroica resistenza di fanti e alpini sul Monte Grappa e l’Altopiano di Asiago bloccò l’avanzata nemica e cambiò le sorti della guerra.

Rimangono ancora, a testimonianza di quei tragici avvenimenti, imponenti resti della fortificazione.

Ben più importante fu il ruolo della stazione internazionale di Primolano, inaugurata nel 1910, per lo smistamento di truppe e mezzi. Anche questa sta ora attraversando una fase di declino.

Lo shake down si svolgerà quindi in una location particolare, capace di riaprire pagine importanti della nostra storia.