Primi 10 cannoni per l’innevamento artificiale delle piste di Asiago

L’Altopiano di Asiago si prepara alla stagione invernale.

Annunciato alla vigilia della stagione invernale l’arrivo della prima fornitura di dieci cannoni per l’innevamento artificiale delle piste sull’Altopiano di Asiago, per un investimento da parte dell’Amministrazione comunale di Asiago pari a 305mila euro. Sono stati inoltre già stanziati anche 140mila euro per l’acquisto di altri cinque cannoni destinati ai comprensori sciistici delle Melette e del Kaberlaba, delle piste da fondo presso i Campi da Golf e del parco Millepini.

“Siamo in attesa del riscontro del Comitato dei Fondi dei Comuni Confinanti in merito all’investimento delle somme oggetto del ribasso d’asta, che renderanno possibile il completamento della fornitura. Una decisione assunta dall’Amministrazione nell’ambito delle linee programmatiche che hanno visto la Città di Asiago protagonista nel rifacimento degli impianti di risalita del comprensorio Le Melette, della realizzazione della seggiovia quadriposto e del bacino di innevamento artificiale del Kaberlaba”, afferma il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern. “L’obiettivo è quello di creare i presupposti per un potenziamento dell’offerta turistica invernale per riportare ad Asiago e in Altopiano tutti quei turisti che hanno scelto durante l’inverno altre destinazioni a causa dell’obsolescenza degli impianti”.

Conclude il sindaco: “Ci auguriamo che grazie a questi importanti investimenti, finalizzati tra l’altro a mettere al riparo la stagione invernale dall’assenza di precipitazioni nevose, si possa dare un impulso determinante alla nostra economia, con ricadute positive per tutto il territorio e per gli operatori di tutto l’Altopiano”.

L’avviso per la manifestazione d’interesse, per l’affidamento in concessione dei generatori di innevamento artificiale, è on line sul sito internet del Comune di Asiago all’indirizzo: www.comune.asiago.vi.it; data ultima per la presentazione delle candidature è fissata per il 3 novembre prossimo.