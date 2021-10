Premio innovazione in agricoltura. Oscar Green Coldiretti

Domani a Lugo di Vicenza la finale regionale

Ottanta i concorrenti in gara, tutti diplomati o laureati. Una media di 20 ettari ciascuno, pari a 1600 ettari di campagna presidiata e salvaguardata. Allevano, coltivano e, soprattutto, innovano. Sono i candidati dell’Oscar Green premio che ogni anno Coldiretti dedica alle nuove generazioni dei campi.

La cerimonia finale regionale della XV edizione si terrà in terra palladiana, a Villa Godi Malinverni di Lugo di Vicenza, domani 7 ottobre alle ore 15.30.

“Sono i talenti del territorio – commenta Alex Vantini delegato di Giovani Impresa – gareggiano con progetti imprenditoriali legati alla tradizione con uno spiccato indirizzo moderno”.

Suddivisi in sei categorie: Campagna Amica, Impresa 5.Terra, Creatività, Fare Rete, Noi per il sociale, Sostenibilità si confronteranno su vari ambiti come quello del risparmio energetico, dell’alta tecnologia, dei servizi sociali e della filiera corta. “Un’esplosione di creatività – aggiunge Alex Vantini – che solo la campagna può stimolare”.

La cerimonia sarà anticipata da talk show moderato dalla giornalista Nicoletta Masetto sul tema: “Il valore del bene terra nella transizione ecologica”. Interverranno don Giorgio Bozza docente Università teologica del Triveneto, Elena Donazzan assessore regionale istruzione formazione e lavoro e Veronica Barbati delegata nazionale Giovani Impresa Coldiretti. A seguire l’inizio ufficiale delle premiazioni che sarà salutato da Nicola Finco vicepresidente del Consiglio Veneto.

Oltre ai vincitori saranno proclamati anche i finalisti che rappresenteranno il Veneto nella sfida nazionale. L’iniziativa è sostenuta dal Consorzio AgriNordEst, da ForGreen (compagnia che si occupa di sviluppo sostenibile e della vendita di energia pulita), dal Gruppo Maschio Gaspardo (una multinazionale leader nella produzione di attrezzature agricole), dal Gruppo Cattolica Assicurazioni, da Sergio Bassan uno dei maggiori concessionari John Deere in Italia e da BRD Biogas Refinery Development srl di Cittadella (PD).