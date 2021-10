“Persone”: l’Assemblea 2021 del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza

L’appuntamento, giovedì 28 ottobre al Lanificio Conte (Schio), dedicato al tema del lavoro e dei rapporti tra imprese e dipendenti.

“Sentiamo, sempre più spesso, parlare di ‘persone al centro’, da più parti si fa riferimento a un ritrovato ‘umanesimo industriale’, ma in entrambi i casi si tratta di espressioni che – per quanto foriere di buoni propositi – rischiano di rimanere confinate nella pura retorica se non le si riveste di concretezza. Quella concretezza che fortunatamente troviamo nella quotidianità di chi fa e vive l’impresa in modo autentico”.

Così Camilla Cielo, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza, introduce il tema che sarà il fulcro dell’Assemblea annuale degli industriali berici under 40.

“Persone: l’essere umano di nuovo al centro” è il titolo dell’appuntamento che si terrà giovedì 28 ottobre, a partire dalle 17.30, presso il Lanificio Conte (Schio).

“L’obiettivo dell’evento è di animare un confronto che permetta di capire come il ‘mettere le persone al centro’, sia oggi un’esigenza – sempre più sentita anche in seguito all’effetto-Covid – che si traduce finalmente in nuovi modi di intendere il lavoro e di costruire le relazioni tra imprese e dipendenti. È tempo di superare la dicotomia tra vita lavorativa e vita privata, il vero punto di equilibrio tra queste due dimensioni potrà essere raggiunto solo ritrovando una concezione unitaria dell’essere umano e della sua dignità di persona. Fa parte del nostro ruolo di imprenditrici e imprenditori garantire che ciò avvenga anche a partire dalle nostre aziende” sottolinea la presidente Cielo.

Prenderanno parte al dibattito, che sarà condotto da Riccardo Dal Ferro: Roberto Brazzale, Brazzale Spa; Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana; Lucrezia Robles, HR People & Culture Specialist Selle Royal Group; Paolo Tosi, Responsabile del Personale Fincantieri (sito Monfalcone); Luca Vignaga, CEO Marzotto Lab. Oltre alla presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Camilla Cielo, interverranno sul palco la past-president del Gruppo Giulia Faresin e la presidente di Confindustria Vicenza Laura Dalla Vecchia. La chiusura dei lavori è affidata a Riccardo Di Stefano, presidente Giovani Imprenditori Confindustria.