Ottobre Rosa, a Vicenza incontro sul benessere psicologico mercoledì 20 ottobre

Ottobre Rosa, la rassegna dedicata alla prevenzione della salute della donna, promossa dal Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino, tocca anche Vicenza con una serata informativa incentrata sul benessere psicologico che si terrà mercoledì 20 ottobre in collaborazione con gli Amici del 5° Piano – Oncologia di Vicenza.

Alle ore 20.30, nella Sala Gresele del Polo Didattico Universitario di Contrà San Bortolo, si parlerà di come “Agire e coltivare il benessere”. Interverranno il dottor Andrea Danieli, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 8 Berica, la dottoressa Paola Onestini, psico-oncologa responsabile del progetto SPES (Servizio Psicologico Empatico e Solidale) nel reparto di Oncologia di Vicenza, e Loretta Pavan, testimonial degli Amici del 5° Piano e protagonista del progetto solidale “Un sogno per la testa” che l’ha portata in giro per l’Europa in bicicletta, la passione che l’ha aiutata a rinascere dalla malattia.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto, dell’Ulss 8 Berica, della Provincia di Vicenza, della Città di Vicenza e del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza.

“Il Comune di Vicenza affianca Andos e Amici del Quinto Piano per questa iniziativa, una delle numerose occasioni che le due associazioni attive sul territorio promuovono per il benessere delle donne. Andos sostiene la donna operata al seno a 360° in un centro d’eccellenza qual è la Brest Unit di Montecchio Maggiore, mentre gli Amici del Quinto Piano sono vicini a tutti i malati oncologici con attività legate alla cultura e al benessere – dichiara l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto –. Purtroppo sono molte le persone che soffrono perché colpite dalla malattia. È necessario agire innanzitutto sulla prevenzione, che resta indispensabile per salvare le vite umane, ed è per questo che il supporto di queste due associazioni, che ringrazio per la loro presenza costante, risulta indispensabile e insostituibile”.

“La malattia al seno colpisce la donna non solo sotto l’aspetto fisico, ma anche psicologico. Per questo da anni offriamo uno specifico supporto alle pazienti che afferiscono alla Breast Unit dell’Ulss 8 Berica a Montecchio Maggiore, centro di riferimento provinciale per la presa in carico completa della donna sotto il profilo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione psico-fisica-sociale – afferma Isabella Frigo, presidente del Comitato ANDOS –. L’appuntamento in programma a Vicenza mira proprio a fornire degli strumenti che possano aiutare la persona a coltivare le condizioni per un miglioramento del proprio benessere psicologico”.

“La malattia oncologica è un avvenimento traumatico, investe non solo la sfera fisica con alterazioni del vissuto corporeo, ma anche tutte le dimensioni della persona: da quella psicologica a quella interpersonale e sociale, coinvolgendo anche il mondo valoriale individuale e spirituale. Noi, come Amici del Quinto Piano – aggiunge la referente Francesca Lovato –, da sempre attenti alle esigenze del paziente oncologico, abbiamo fortemente voluto l’ambulatorio SPES (Servizio Psicologico Empatico Solidale) per fornire un supporto psicologico al paziente in cura o in follow up e ai suoi familiari. Gestito dalla dr.ssa Onestini, l’ambulatorio, nato nel 2018, ha seguito fino ad adesso 160 pazienti per un totale di 700 sedute: numeri importanti che ci danno la consapevolezza di quanto sia necessario perseguire il benessere durante il percorso di malattia oncologica.”

Per partecipare alla serata è obbligatorio prenotarsi contattando il Comitato ANDOS allo 0444 708119 o scrivendo a info@andosovestvi.it, oppure rivolgendosi agli Amici del 5° Piano al 327 6649637 o per email ad amicidelquintopiano@gmail.com.

L’accesso è consentito solo con green pass.