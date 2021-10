Nuovo look per il Tennis Club di Schio

Nuovo look per il Tennis Club di Schio, dal Comune 30mila euro per il rifacimento della pavimentazione di due campi

Nuovo look per il Tennis Club di Schio. Grazie a un contributo di 30 mila euro da parte dell’Amministrazione è stato possibile intervenire con il rifacimento della pavimentazione di due campi scoperti nell’impianto comunale di via Tito Livio.

«I due campi presentavano delle criticità a causa del fondo usurato dal tempo, che avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità di chi frequenta il circolo – spiega l’assessore allo sport, Aldo Munarini –. Ci siamo adoperati, dunque, per reperire le risorse necessarie in modo da sostituire completamente le superfici di gioco. Senza dubbio si tratta di un investimento che rientra nella volontà dell’Amministrazione di migliorare gli standard di qualità degli impianti sportivi cittadini. Questa struttura, inoltre, è a servizio degli studenti che frequentano il Campus e di conseguenza la sua riqualificazione assume ulteriore importanza».

«Il rifacimento della pavimentazione ha interessato i campi da gioco scoperti numero 7 e 8 che erano in erba sintetica. Ora, invece, abbiamo due nuove superfici in resina “play it” con un grado di rapidità 4 e un livello intermedio di assorbimento – spiegano il presidente del Tennis Club Schio Giampaolo Calabrese e il direttore tecnico sportivo Gemiliano Leinardi –. Questo tipo di superfici sono in linea con le preferenze dei nostri soci che prediligono i campi “veloci” e rispondo alle tendenze del tennis moderno esaltando le prestazioni degli atleti. Per le loro caratteristiche, poi, i nuovi campi non hanno bisogno di manutenzione e non alzano polvere. E sono disponibili 365 giorni all’anno perché, al contrario dei campi in terra rossa, vi si può giocare anche in caso di pioggia in completa sicurezza».

www.comune.schio.vi.it