Montegalda: incendio di un’autovettura

Ieri alle 19:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Divisione Julia a Montegalda per l’incendio di un’autovettura: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento l’incendio dell’auto oramai completamente avvolta dalle fiamme. Le cause delle fiamme di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.