Marostica, una camminata tra gli olivi

Domenica 24 ottobre percorsi naturalistici, degustazioni, laboratori, con aziende agricole e fattorie aperte per promuovere l’olio di Marostica

Un ricco calendario di eventi per celebrare l’olio extra vergine di oliva. Marostica è, infatti, Città dell’Olio e domenica 24 ottobre 2021 aderirà alla V Giornata nazionale organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio (della quale è socia dal 2020) con una Camminata tra gli Olivi. Per l’occasione aziende agricole, fattorie didattiche, ristoranti e botteghe apriranno le loro porte per degustare e vivere l’olio del territorio, con tante iniziative lungo l’estesa rete sentieristica.

“La produzione di olio del marosticense è ricca e destinata a crescere, con molti giovani olivicoltori impegnati nella valorizzazione– dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – Come Amministrazione vogliamo sostenere e promuovere questa coltura, facendo leva anche sulla rete dell’associazione nazionale. La forte vocazione del nostro territorio, la tradizione radicata, la produzione in crescita fanno dell’olio di Marostica una delle eccellenze della città, al pari della ciliegia”.

“La promozione turistica passa attraverso la promozione dei prodotti del territorio e delle sue attività– spiega l’assessore al turismo della Città di Marostica Ylenia Bianchin – Attraverso il nostro “oro verde” possiamo parlare di paesaggio, artigianato, gastronomia, con eventi qualificati che coinvolgono e fanno conoscere le aziende. In questa occasione l’adesione delle attività agricole e commerciali è stata alta e convinta, con molte idee innovative che permetteranno ai pubblico di vivere a pieno questa esperienza. La strada del turismo esperienziale, supportata anche dai nostri infopoint turistici, sta riscontrando successo fra i visitatori e siamo convinti sia la direzione giusta”.

In collaborazione con la Città di Bassano del Grappa, l’evento di apertura si terrà domenica 24 ottobre (ore 10.00, su invito) nel frantoio della Cooperativa Agricola Pedemontana del Grappa, con la presentazione ad autorità, ristoratori e addetti del settore dell’Olio DOP (viale Vicenza 145). È prevista anche la presentazione del libro di Carlo Grandesso (Coldiretti) dedicato all’olio della Pedemontana.

Come per l’altra eccellenza della città, la ciliegia, saranno cinque i percorsi dove si potranno incontrare le specialità legate all’olio, con diversi gradi di difficoltà, lunghezza e caratteristiche: dal borgo medioevale alla città murata; dagli antichi conventi ad un gioiello della natura: i Gorghi Scuri; dalla pianura all’Altopiano di Asiago lungo i sentieri della transumanza; dalla città murata alla suggestione della Val d’Inverno; il sentiero dei Ciliegi.

Fra le iniziative della giornata, due camminate fra gli olivi: Nordic Walk & Talk, con l’associazione Nordic Walking, fra le colline di Vallonara, in italiano, inglese e spagnolo (partenza ore 9.00 impianti sportivi di Vallonara, partecipazione gratuita, prenotazioni Infopoint La Stazione Experience); e Passeggiata dagli ulivi alle castagne e marroni, sulle colline di San Benedetto, con degustazione(partenza ore 9.00 Villa Raselli a Marsan, partecipazione 15 euro, prenotazioni 348.8630711). La sezione Aziende Agricole Aperteprevede l’accoglienza dei visitatori in azienda, degustazione, vendita diretta e spiegazione dell’attività di raccolta e produzione olio; “A filo d’olio”propone invece un menu degustazione a base di olio di Marostica in diverse osterie e agriturismi della zona; per arrivare poi a “Sfiziosità”, sempre a base di olio di Marostica, ideate e proposte da alcuni bar e ristoranti; fino alla sezione “Turismo esperienziale” con tante attività di laboratorio, manuali e sensoriali, soprattutto per le famiglie, dove si impara a conoscere e a degustare l’olio. Fra le tante e originali proposte, anche una passeggiata fra gli ulivi con gli asini (Fattoria Sociale Pachamama).

Per la manifestazione è stata realizzata una mappa dei percorsi, con tutte le iniziative per il pubblico, disponibile nei punti di informazione turistica La Stazione Experience e presso l’Associazione Pro Marostica, oltre che nel portale turistico visitmarostica.eu. I materiali promozionali sono accompagnati anche dalla nuove cartine turistiche realizzate dall’Ufficio Turismo del Comune di Marostica, rielaborate in funzione della promozione della ricca rete sentieristica del territorio, che tracciano i 5 sentieri trekking, facilitati e in bici che sono illustrati e descritti al link del portale turistico https://www.visitmarostica.eu/it/visitare/itinerari/#trekking con annesso tracciato GPX e itinerario su Google maps.

A promozione dei beni monumentali della città, tutti i partecipanti alle iniziative, grazie a Pro Marostica, riceveranno un voucher di riduzione del biglietto di ingresso al Castello Inferiore e/o al Camminamento di Ronda.

“Camminata tra gli olivi – 5^ Giornata Nazionale ” è promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con Ministero dell’Ambiente e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali. L’edizione di Marostica è organizzata dal Comune di Marostica in collaborazione con Associazione Pro Marostica, Campagna Amica, Coldiretti Vicenza, Confcommercio Marostica, Confartigianato Marostica, Società Cooperativa Agricola Pedemontana del Grappa.

In caso di maltempo le iniziative all’aperto verranno annullate.

Per informazioni sulla manifestazione: www.visitmarostica.eu

Per scoprire l’olio di Marostica (video): https://youtu.be/02sQ66J-uDo