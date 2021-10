Lupi. On. Caretta (FdI) – Intervenire subito per evitare tragedia

“Deve necessariamente accadere una tragedia perchè finalmente si affronti il problema dei lupi? L’Altopiano di Asiago è sotto l’assedio di branchi di lupi, ma nonostante il costante ripetersi di predazioni, avvistamenti nelle malghe e nelle zone abitate in pianura, come nel caso del comune di Bressanvido, le istituzioni rimangono immobili. Ho presentato interrogazioni a più riprese al Governo, chiedendo azioni concrete a tutela degli animali da allevamento e delle persone, ma inspiegabilmente non ho ricevuto risposta, nonostante sia ormai evidente che siamo in presenza di un reale problema di sicurezza. Continuare a non decidere è comunque una decisione e ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità riguardo a una situazione di estrema pericolosità, che dobbiamo sperare non faccia registrare nel prossimo futuro eventi ancor più gravi di quelli finora accaduti”. È quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia