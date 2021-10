Longare: taglio del nastro per il nuovo tratto di via dei Martinelli

Alla presenza del Sindaco Matteo Zennaro, della cittadinanza e di militari dell’esercito statunitense, lunedì 4 ottobre si è tenuta a Longare la cerimonia per il taglio del nastro della nuova Via dei Martinelli.

Il taglio del nastro ha rappresentato simbolicamente la consegna dei lavori di ampliamento e ammodernamento della strada che conduce al nuovo varco di accesso alla Caserma di Longare. I lavori hanno riguardato il rifacimento della strada, la realizzazione di un marciapiede, l’illuminazione a risparmio energetico e un parcheggio adiacente al nuovo varco di accesso alla base che è destinato a diventare il principale ingresso alla base.

“Anche se siamo ovviamnte felici di consegnare una strada che agevola la viabilità per i soldati che accedono o escono dall’installazione, siamo anche contenti di ridurre l’impatto sul traffico esterno, specialmente lungo il tratto della nuova carreggiata che si collega alla Riviera Berica,” ha affermato il colonnello Patrick Dagon, comandante del distretto europeo del corpo dei genieri dell’esercito degli Stati Uniti, e arrivato dalla sede di Wiesbaden, Germania, in rappresentanza dell’ente appaltante dei lavori.

Presente alla cerimonia anche il Gen. Aida T. Borras, vice comandante della U.S. Army Southern European Task Force-Africa.

Prima del taglio del nastro, è stata organizzata una visita della base di Longare durante la quale il sindaco Zennaro ha preso visione dei lavori in corso destinati alla realizzazione di nuovi uffici e aree parcheggio per i militari della 207ma brigata di military intelligence. Il sindaco ha anche assistito a una dimostrazione addestrativa di unità cinofile della military police ospitate all’interno del sedime.

Durante il suo discorso prima del taglio del nastro, Zennaro ha espresso la gratitudine dell’amministrazione comunale per il grande rapporto di stima e amicizia con la comunità americana e di “apprezzare gli investimenti fatti dalle forze armate statunitensi e gli interventi futuri che avranno una importante ricaduta economica nella comunità locale.”

“L’opera, di cui si è iniziato a discutere nel lontano 2007, è il risultato di un lavoro di coordinamento dei militari americani e italiani con il comune di Longare,” ha sottolineato il comandante italiano della base colonnello Michele Amendolagine nel suo messaggio di benvenuto. “Il mio auspicio è che questo tratto di strada che oggi inauguriamo, tornato ad una effettiva funzionalità dopo decenni di mancato utilizzo, sia solo l’inizio di una sempre più proficua e stretta collaborazione tra l’Amministrazione locale e le istituzioni militari.”

Interamente finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il costo dei lavori è stato di circa 565mila dollari, che si unisce ad una serie di ulteriori interventi in fase di realizzazione e altri già programmati per un totale di quasi 18 milioni di dollari investiti dal governo americano nel comune della Riviera Berica.

Nel suo intervento, il colonnello Matthew J. Gomlak, comandante della guarnigione dell’esercito degli Stati Uniti in Italia, ha affermato che il progetto testimonia il grande lavoro di squadra tra l’amministrazione comunale di Longare e l’esercito americano nel corso di molti anni.

“L’investimento ci ha permesso di creare una strada più sicura per i nostri soldati e per i cittadini di Longare,” ha detto Gomlak a margine della cerimonia. “Questo progetto, i lavori in corso d’opera e gli altri in programma sono un indicatore tangibile dell’importanza strategica della sede di Longare e della forte partnership tra l’Italia e gli Stati Uniti.”

Foto di Maria Cavins / USAG Italy