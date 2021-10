Loison Pasticceri dal 1938: laboratorio artigiano di pasticceria a Costabissara

“La sensibilità è una forma delicata dell’intelligenza della quale non dobbiamo mai vergognarci: non dobbiamo aver paura di dimostrare i nostri sentimenti e ciò che siamo realmente. La sensibilità di una persona permette di vivere con profondità e vedere con occhi diversi; con il mio lavoro rendo partecipi gli altri di ciò che colgo quotidianamente intorno a me, nei miei ricordi e nei miei sogni. Lo faccio col cuore e, come tutte le persone sensibili, realizzo e poi dimentico”.

Con questo incipit Sonia Pilla presenta il catalogo Inverno 2021, interamente frutto delle sue idee ed emozioni, senza interferenza alcuna.

IL NOSTRO MOOD 2021: “LA TRADIZIONE DEL NATALE”

Un tema semplice, oggi un po’ trascurato nel suo valore intrinseco, ma trattato profondamente da Sonia che mette in luce uno spaccato di storia sulle tradizioni del Natale del secolo scorso, quando durante le feste l’attesa del piacere era essa stessa piacere. Al centro vi è la nostalgica quotidianità della famiglia unita per preparare l’albero e gli addobbi natalizi, o mentre si dedicava a pensare e cercare il regalo più adatto ai propri cari, magari fatto a mano perché c’erano le circostanze per poterlo fare. Piccoli gesti che danno amore e che fanno ricevere amore, una “normalità” che sta scomparendo, sempre più presi da una società che corre, dal consumismo e da una comunicazione veloce e immediata che non ci permette di approfondire le cose come vorremmo e dovremmo. Una“normalità” a cui Sonia vuole aggiunge la sua piccola voce.

UNA DIMORA NOBILIARE VENETA COME SCENARIO

La location utilizzata per lo shooting fotografico del catalogo è una dimora nobiliare veneta scelta personalmente da Sonia: “Quando sono entrata per la prima volta ho ricevuto serenità e ho capito

lo sforzo e la vita di tutti coloro che hanno dedicato il proprio lavoro per abbellire la villa: scultori, pittori, decoratori, maestranze che hanno espresso sé stessi per creare una grande e sentita

bellezza”. Ed è proprio vero che la bellezza restituisce gioia.

IL PERCORSO ARTISTICO DEI CATALOGHI LOISON

Anno dopo anno i cataloghi Loison esprimono le emozioni e i sentimenti di Sonia Design.

Rappresentano un mezzo per testimoniare e perpetuare la cultura del bello, del buon gusto e del lavoro fatto con amore, un percorso iniziato qualche anno fa con collezioni che hanno reso omaggio

ad artigiani e artisti che hanno dedicato una vita per creare un patrimonio in arte e cultura, frutto dalla loro sensibilità.

Chi desidera approfondire il percorso artistico dei cataloghi Loison può visionarli nello spazio digitale papers.loison.com.

“Non perdiamo il gusto di esprimere noi stessi: fermiamoci ad ascoltarci, cogliamo e nutriamoci del bello che è attorno a noi e facciamone tesoro”. (Sonia Pilla)

Alla guida di “Loison Pasticceri dal 1938” c’è Dario Loison, terza generazione e imprenditore visionario profondamente legato al suo territorio.

