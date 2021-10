La Migross Asiago a Collalbo per difendere la seconda posizione

Match: Rittner Buam vs Migross Supermercati Asiago Hockey

Luogo e data: Arena Ritten – Collalbo, Gio 28 ottobre 20:00

Da Asiago: i Giallorossi, rientrati dal girone di Continental Cup con la qualificazione alle semifinali in tasca, sono subito chiamati ad uno scontro al vertice, contro la formazione di Collalbo, avversaria di tante finali in questi ultimi anni. L’Asiago dovrà cercare di dimenticare in fretta l’impresa di Amiens e ricalarsi nella realtà dell’AlpsHL, ritrovando energie fisiche e mentali per affrontare partite impegnative come quella di domani sera. Dall’esperienza in coppa la formazione di Mattila torna con una grande consapevolezza dei propri mezzi e con una rinnovata compattezza, ma anche con delle conseguenze piuttosto pesanti come l’infortunio occorso, nell’utima partita, a Iacobellis, attuale Top Scorer della squadra. Le condizioni dell’attaccante Canadese sono in fase di valutazione, non appena possibile la società dara informazioni aggiuntive attraverso un comunicato. I 3 punti in palio domani sono veramente pesanti, la Migross occupa la seconda posizione in classifica, seguita a 5 punti proprio dai Rittner, che però hanno giocato due partite in meno. Fare bottino pieno vorrebbe dire tenere a distanza i Buam e continuare a mettere pressione alla capolista Jesenice.

Da Collalbo: gli Altoatesini stanno disputando una buonissima stagione, hanno vinto 9 delle 11 partite disputate, confermandosi una delle formazioni più accreditate alla vittoria finale. Per il Renon questo match assume una grande importanza, dato che ha doppia valenza, sia per l’AlpsHL che per il campionato Italiano, ed in entrambe le classifiche i Buam sono all’inseguimento dei Giallorossi. La società ha arricchito il roster inserendo alcuni stranieri di valore come il Finlandese Jari Sailio, attuale leader della classifica interna di rendimento, il difensore Statunitense Zach Osburn, che ha dimostrato di avere buonissime doti offensive mettendo a segno 15 punti in 11 incontri, oltre che riabbracciato A. Frei, dopo l’esperienza di un anno proprio con gli Stellati.

Domani sarà una partita tra due formazioni che si conoscono bene, entrambe ambiziose e abituate a lottare per obiettivi importanti, uno spettacolo di alto livello sia tecnico che agonistico.

Classifica AlpsHL: JES pt. 30 (12 partite); ASH pt. 30 (13); RIT pt. 25 (11); EHC pt. 23 (12); EKZ pt. 23 (12); KFT pt. 22 (16); KEC pt. 19 (11); ECB pt. 18 (10); SGC pt. 18 (12); WSV pt. 18 (11); GHE pt. 15 (12); RBJ pt. 14 (14); SWL pt. 14 (11); HCM pt. 14 (12); FAS pt. 12 (12); VEU pt. 8 (11); VCS pt. 3 (12)

Foto di Paolo Basso

