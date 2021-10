La CCIAA di Vicenza assieme all’Ufficio Scolastico Provinciale per il mondo della scuola

Durante un incontro con i dirigenti scolastici e i referenti per i PCTO (alternanza scuola-lavoro) della provincia, l’Ente Camerale berico e l’Ufficio Scolastico hanno presentato il proprio programma di iniziative per l’anno scolastico 2021-2022 a sostegno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Tra gli ambiti di attività delle Camere di Commercio che hanno assunto maggiore importanza e rilievo negli ultimi anni vi è certamente il sostegno al mondo della scuola, in particolare per quanto riguarda da una parte l’orientamento scolastico e al lavoro, dall’altra l’impegno a favorire una connessione sempre più stretta tra le imprese e il mondo della scuola, anche agevolare negli studenti l’apprendimento di quelle competenze “trasversali” che possono essere acquisite attraverso i programmi di alternanza scuola-lavoro.

Con questi obiettivi, la Camera di Commercio di Vicenza ha sviluppato nel corso degli anni un numero crescente di iniziative e progettualità che sono state al centro di un incontro organizzato nei giorni scorsi dall’Ente Camerale berico, insieme all’Ufficio Scolastico Territoriale, con i dirigenti scolastici della provincia. Obiettivo dell’incontro era appunto illustrare il ricco programma di attività rivolto al mondo della scuola per l’anno scolastico 2021-2022 messo a punto dalla Camera di Commercio di Vicenza.

Già nel mese di novembre comincerà la nuova edizione di “Inviati Digitali”, l’originale format di incontri online finalizzato a far conoscere agli studenti gli strumenti digitali delle Camere di Commercio e le competenze digitali maggiormente richieste dalle imprese.

Sempre il prossimo mese è in programma un percorso articolato in tre webinar, il 10, 18 e 26 novembre, sul tema del bilancio di sostenibilità per le aziende.

Tra novembre e dicembre si terrà anche un’iniziativa inedita, #socialdilemma: tre incontri pomeridiani online per spiegare agli studenti come sfruttare i social come strumenti di orientamento personale e professionale.

Tra i mesi di dicembre e gennaio sarà inoltre rinnovato il progetto che prevede una formazione generale e una specifica per 40 studenti, appartenenti a due classi di due diversi istituti tecnici ad indirizzo economico, sulle modalità di rilascio online dei Certificati di Origine per le aziende esportatrici, affinché siano gli studenti stessi poi a portare questa competenza all’interno delle aziende, in un momento successivo di alternanza scuola-lavoro.

Proprio per valorizzare le esperienze di alternanza scuola-lavoro, la prossima primavera si terrà una nuova edizione del progetto “Storie di Alternanza”, un concorso promosso a livello nazionale da Unioncamere con l’obiettivo di dare visibilità ai racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati dagli studenti.

Vi sono poi le attività a sostegno dell’orientamento scolastico e al lavoro. Tra queste, i Virtual Job Day, generalmente svolti nei mesi di febbraio e marzo: si stratta di eventi online o in presenza durante i quali vengono illustrate agli studenti le evoluzioni del mercato del lavoro negli ultimi anni e quelle attese per il futuro, con focus sulle professioni emergenti e sulle competenze maggiormente richieste.

Sempre per favorire l’orientamento al lavoro, la Camera di Commercio Vicenza propone ai licei del territorio anche il progetto “Riconosci il lavoro che vorrai fare”, un percorso voluto dall’Ufficio Scolastico Regionale sull’evoluzione della domanda di lavoro che vedrà il coinvolgimento diretto di un gruppo di aziende del territorio per una ricognizione sui contenuti di alcune professioni.

Queste le iniziative rivolte agli studenti. Ma la Camera di Commercio di Vicenza ha messo a punto anche un percorso formativo rivolto agli insegnanti, in particolare ai docenti della scuola secondaria di II grado, finalizzato all’acquisizione di strategie, metodi e strumenti per la progettazione, la realizzazione e la gestione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento efficaci e sostenibili. Il tutto attraverso 6 incontri tra dicembre 2021 e aprile 2022, che prevedono anche una serie di attività di laboratorio in gruppo.

Parallelamente, l’impegno della Camera di Commercio di Vicenza verso il mondo della scuola si concretizza anche con una serie di sostegni finanziari, come le 50 borse di studio per studenti vicentini degli ITS-Academy, le borse di studio per i Master CUOA e il bando – tuttora aperto – per 200 mila euro di contributi alle imprese che ospiteranno gli studenti per percorsi di alternanza scuola-lavoro.