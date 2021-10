La campionessa italiana di flamenco Linda Di Martino in visita a Palazzo Trissino

Il sindaco Francesco Rucco ha incontrato oggi a Palazzo Trissino la campionessa di flamenco Linda Di Martino.

La ballerina vicentina ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria over 31 della disciplina del flamenco alla tredicesima edizione dei Campionati Italiani di danza sportiva, svolti a Rimini nel luglio scorso.

Linda Di Martino, appassionata di sport e danza, si è confrontata a Rimini per la prima volta non solo con una prova di livello nazionale ma anche con una competizione agonistica.

Al suo fianco l’allenatrice ed ex campionessa di flamenco Elisabetta Mascitelli che con l’Associazione sportiva dilettantistica Fuente Flamenca, in collaborazione con l’Accademia Danze Trieste, ha preparato Linda Di Martino per la gara.