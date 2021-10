Ignazio Nicola Finco, dice “Sì all’energia rinnovabile senza consumo suolo”

“L’iniziativa, che ha carattere nazionale, prende spunto da quella regionale – spiega il delegato degli under 30 di Coldiretti Vicenza Marco Buratti – per chiedere strumenti legislativi che individuino le zone idonee ad accogliere i pannelli solari come le aree dismesse, le strutture non più utilizzate, i tetti, le cave non più usate. Si tratta della tutela del territorio per bloccare lo scempio di terre fertili sottratte agli agricoltori. Da Nord a Sud d’Italia, la mobilitazione delle nuove generazioni dei campi si rivolge alle istituzioni affinché si investi nelle fonti rinnovabili tenendo conto del ruolo fondamentale dell’agricoltura nella produzione di beni e servizi a favore della collettività. Senza una programmazione territoriale degli impianti fotovoltaici a terra tutto questo verrebbe compromesso. Il consumo di suolo agricolo destinato al fotovoltaico a terra minaccia il futuro alle nuove generazioni di agricoltori – insiste Buratti – da imprenditore agricolo e da rappresentante di migliaia di giovani che vogliono fare agricoltura, lavorare la campagna, allevare animali, curare l’ambiente, fare cibo buono e sano, non posso permettere che il suolo vocato all’agricoltura venga utilizzato in altro modo e tolto ai contadini. Noi giovani agricoltori vogliamo essere protagonisti di progetti di sviluppo sostenibili per la gente e per i nostri territori, non corresponsabili del consumo del suolo e della distruzione della bellezza”.

Nella foto, da sx: Marco Buratti, Nicola Finco al centro ed a destra Luca Motta, segretario regionale Giovani Impresa Coldiretti