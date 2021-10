Grafiche Tassotti e Green Pea: una partnership basata sulla bellezza e l’originalità del Made in Italy, nel rispetto della Natura.

Grafiche Tassotti – azienda familiare fondata nel 1957 da Giorgio Tassotti, che opera nello stabilimento produttivo di Bassano del Grappa (VI) dove mani esperte realizzano prodotti esclusivi nel settore della cartoleria e della cartotecnica – è stata selezionata come Partner da Green Pea, il primo Green Retail Park al mondo dedicato al consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente.

Nello store torinese di 15.000 mq, al III° piano (Beauty) è possibile trovare una selezione di prodotti Tassotti. Nel piano dedicato alla Bellezza, infatti, Green Pea ha deciso di dare spazio a tutte quelle aziende che hanno reso grande il Made in Italy nel mondo, e che ora danno vita a nuove prospettive Green. Aziende protagoniste del passato e del futuro, per dare vita alla Bellezza di domani.

Carta decorativa, biglietti, scatole e articoli di cartoleria, che compongono una collezione di oggetti artigianali esclusivi – “di grande qualità e bellezza” come si legge nel Manifesto Green Pea – curati nei dettagli, preziosi, duraturi ed ecologici che aiutano a riscoprire la propria dimensione più intima e personale.

“Forti di una spinta verso il cambiamento sostenibile che ci contraddistingue, il nostro obiettivo è quello di rispettare i desideri di un consumatore sempre più sensibile e attento alla salvaguardia del Pianeta – dichiara Nicole Tassotti, Responsabile Progettazione e Comunicazione dell’Azienda. Siamo orgogliosi di questa collaborazione che si basa su una condivisione di valori: vogliamo offrire un prodotto di qualità artigianale Made in Italy, che sia anche in grado di raccontare il nostro impegno verso l’ambiente e verso un’informazione costruttiva sui risvolti positivi dell’utilizzo consapevole della carta e del riciclo della stessa, per contribuire ad un uso più efficiente delle risorse”.

Grafiche Tassotti, infatti, sta ponendo sempre più attenzione alla sostenibilità in ogni fase del processo produttivo. La carta Tassotti, riconosciuta in tutto il mondo per la qualità, è stampata esclusivamente a foglio con inchiostro ad alta resistenza alla luce, a base vegetale e su supporto uso mano, opaco, ecologico, certificato FSC.

L’alta qualità e le innumerevoli fantasie disponibili la rendono ideale anche per donare una seconda vita agli oggetti e ricoprire i cassetti o i libri, evitando che vengano gettati e dunque sprecati. La carta è completamente riciclabile; anche l’imballaggio e la pellicola con la quale vengono avvolti i prodotti per preservarli è in PPL biodegradabile.

www.tassotti.it