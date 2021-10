Gabriele Marocco: barman vincitore della prima edizione AKADEMYLAB 20/20 by Rossi d’Asiago.

COCKTAIL COMPETITION

Si è conclusa martedì 28 settembre, ad Asiago, la fase finale della AkademyLab 20/20 Cocktail Competition, gara dedicata ai migliori talenti del mondo del bartending, che ha visto sfidarsi ad Asiago sei barman finalisti le cui creazioni liquide sono state scelte tra altre centinaia di partecipanti.

Ai sei barman selezionati (Anna Ardò di Gesto, Milano; Christian Ponziani di D.Park, Grosseto; Gabriele Marocco di Laboratorio Alchemico, Padova; George Stavropoulos, di Madeleine Bar, Atene; Honza Lukas di Cafe Datel, České Budějovice; Paul Minea di Park Row, Londra), il compito di realizzare una ricetta cocktail originale utilizzando come base per il drink uno dei liquori della distilleria Rossi d’Asiago, a scelta tra Antica Sambuca, Volare liquori per cocktail, Kranebet Botanic Juniper Liqueur.

L’evento, promosso e realizzato da Rossi d’Asiago distillatori, è stata un’ottima occasione per mettere in luce il talento dei barman, e per far conoscere loro il nuovo spazio aziendale AkademyLab 20/20, ideato e realizzato dallo stimato architetto e artista Moreno Panozzo in ottica di sostenibilità e impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

Ed è stato proprio all’interno dell’AkademyLab che si è disputata martedì 28 settembre la gara finale della Cocktail Competition organizzata dalla distilleria Rossi d’Asiago per mettere in luce i migliori talenti del bartending italiano e internazionale. A decretare il vincitore, una giuria d’eccellenza composta da:

– Erik Lorincz, tra i più stimati e riconosciuti barman dei nostri tempi, straordinario bar manager e fondatore di Kwant a Londra, che ha raggiunto la 6° posizione della classifica The World’s 50 Best Bars 2020.

– Antonio Della Croce, bar manager del prestigioso bar del Grand Hotel Abano Terme (5 Stelle lusso), inserito nel circuito dei “Bond Point” bar.

– Danilo Bellucci, esperto comunicatore nonché ideatore dei più attesi premi e riconoscimenti nel mondo del beverage italiano: Order of Merit, Lady Drink, 110 e Lode per citarne alcuni.

– Michele Di Carlo, il “Gustosofo”, è consulente, formatore e organizzatore di corsi e master, nonché presidente del Classic Cocktail Club. Una cultura sconfinata in fatto di bevande, cibi e analisi sensoriale. Tra le sue collaborazioni troviamo Slow Food e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

AKADEMYLAB 20/20, IL NUOVO SPAZIO MULTISENSORIALE DELLA DISTILLERIA

https://www.rossidasiago.com/akademylab/

Naturalità ed edutainment in uno spazio multisensoriale dedicato alla formazione e alla cultura del bere bene e responsabile.

Il concept “Il Sentiero Perfetto” viene declinato in molteplici interpretazioni, attraverso allestimenti multisensoriali e ricostruzioni storiche, che trasportano il visitatore in un’atmosfera unica, in bilico tra contemporaneità e storia: come la distilleria Rossi, che dal 1868 ad oggi continua a rinnovare i propri prodotti e il proprio sapere, alla costante ricerca del dialogo tra tradizione e innovazione. Una tradizione che nacque, appunto, più di 150 anni fa ad Asiago, quando l’allora farmacista Giovan Battista Rossi cominciò a sperimentare nuovi elisir utilizzando erbe, infusioni e alambicchi.

LA SALA MULTISENSORIALE E IL “SENTIERO PERFETTO”

L’allestimento multisensoriale coinvolge i sensi e trasporta il visitatore in un’atmosfera unica: ideato dall’artista Moreno Panozzo con la speciale collaborazione dei migliori professionisti, il “Sentiero Perfetto” è un itinerario immaginario attraverso immagini e suoni della natura, un’imperdibile esperienza immersiva.

LA “FARMACIA” RITROVATA

La paziente e minuziosa ricostruzione della farmacia del fondatore che nacque, più di 150 anni fa ad Asiago, quando lo speziale Giovan Battista Rossi cominciò a sperimentare nuovi elisir utilizzando erbe, infusioni e alambicchi, dando origine alla distilleria che ancora oggi continua a rinnovare i propri prodotti e il proprio know-how.

L’AREA FORMAZIONE, DOVE LA VERA E PROPRIA AKADEMY PRENDE VITA

Lo spazio dedicato al sapere e alla sperimentazione ospita degustazioni, masterclass e lezioni tenute dai migliori professionisti del settore, fornendo ai partecipanti nuovi validi strumenti per la propria crescita professionale, in un’esperienza unica nel suo genere.

“È stata una esperienza favolosa – ha detto alla fine Gabriele Marocco, il vincitore, barman di Laboratorio Alchemico (ex La Gineria,Padova) – e ringrazio la distilleria per aver creduto in me. In particolare, Nicola e Patrizia Dal Toso (imprenditori) e Cinzia Tosato (Marketing Manager) per la perfetta organizzazione. Tra competitor abbiamo legato molto, è stata un’esperienza incredibile dalla quale mi porto via anche tanti insegnamenti”.

“I ragazzi si sono dimostrati dei veri professionisti” – ha sottolineato Danilo Bellucci, uno dei giurati – “Di qualità, in questi giorni, ne abbiamo vista parecchia; sia per il livello dei drink, che per l’organizzazione dell’evento che si è rivelata all’altezza delle competition delle multinazionali”.

Una competizione con un format inedito, organizzata dalla storica distilleria Rossi d’Asiago, che ha regalato ai partecipanti un’esperienza unica ad Asiago: tre giorni all’insegna della scoperta del marchio Rossi d’Asiago, alternando momenti di networking a momenti di formazione; dall’escursione ai campi di ginepro alla degustazione sensoriale con l’esperto gustosofo Michele Di Carlo; per concludersi con la fase finale della competition e l’esibizione dei finalisti davanti a una stimata giuria.

L’azienda, di proprietà dalla famiglia Dal Toso, conferma una volta di più di essere una realtà dinamica e contemporanea, capace di conciliare armonicamente passato e futuro, tradizione e innovazione.

Le ricette dei cocktail finalisti

VINCITORE Gabriele Marocco (Laboratorio alchemico – ex La Gineria, Padova)

Gabriele Marocco (Laboratorio alchemico – ex La Gineria, Padova)

Cocktail: Marry Mango

3cl Kranebet Botanic Juniper Liqueur

2cl gin al curry

1cl simple syrup

Fill up soda al mango acidificata

Pennellata caramello al curry e mango

“Geniale ed insolito, una gradita sorpresa che nasce da una grande passione per l’”alchimia”. Le note speziate del curry vengono ben bilanciate dal gusto tropicale della soda al mango, ed esaltano ulteriormente le note aromatiche del Kranebet Botanic Juniper Liqueur”.

FINALISTA Christian Ponziani (D.Park, Grosseto)

Christian Ponziani (D.Park, Grosseto)

Cocktail: Grazie

3cl Kranebet Botanic Juniper Liqueur

1 cl Volare vaniglia

2 cl cordiale al latte di cocco e miele*

3 cl Soda alla foglia di fico

Decorazione: cioccolatino al fico racchiuso in una foglia di fico

“Grande presentazione e ottima tecnica,

il risultato è un drink molto elegante e di classe”

FINALISTA Paul Minea (Park Row, Londra)

Paul Minea (Park Row, Londra)

Cocktail: Altopiano di Asiago

40 ml Kranebet Botanic Juniper Liqueur

20 ml Volare liquore al Lychee

12.5ml sciroppo Cocco / Coconut syrup

10 ml Green acid (acido citrico e alga spirulina)

Top con acqua tonica al cetriolo e anguria.

Guarnizione con scaglie di cocco

“Gusto fresco e al tempo stesso complesso, per un drink

dall’aspetto elegante con un tocco healthy”.

FINALISTA Honza Lukas (Cafe Datel, Repubblica Ceca)

Honza Lukas (Cafe Datel, Repubblica Ceca)

Nome cocktail: Peachy creamy

3 cl Antica Sambuca with Coffee flavour-Liqueur

2 cl panna

1,5 cl Volare liquore alla pesca

Basilico fresco

Top up con soda alla pesca bianca (homemade)

Guarnizione con una fogliolina di basilico fresco.

“Drink inusuale e sorprendente; ha unito ingredienti contrastanti in maniera intelligente”

FINALISTA Anna Ardò (GESTO Fai il tuo, Milano)

Nome cocktail: LIMONI(AMO)

Anna Ardò (GESTO Fai il tuo, Milano)

Nome cocktail: LIMONI(AMO)

30 ml Kranebet Botanic Juniper Liqueur

15 ml Riduzione di Creme de Cassis Volare e basilico

15 ml Limoncello Volare

Fill di Prosecco Extra Dry

Garnish: Basilico fresco

“Un grandissimo potenziale per una barwoman che riserverà grandi sorprese”.

FINALISTA George Stavropoulos (Madeleine Bar, Atene)

Nome cocktail: Legacy of Faris

George Stavropoulos (Madeleine Bar, Atene)

Nome cocktail: Legacy of Faris

30 ml Volare liquore al Lampone

30 ml vodka al latte

30 ml succo di limone

20 ml Volare Simple Syrup

5 ml Bubblegum syrup

Cranberry & mastiha bitter

Bianco d’uovo

Menta

“Cocktail ben bilanciato e femminile,

un gusto complesso che mette perfettamente in luce il liquore al lampone Volare”