Fondazione CPV: quando le donne fanno impresa

La Fondazione Centro Produttività Veneto organizza per giovedì 7 ottobre un incontro informativo gratuito rivolto a tutte le donne aspiranti imprenditrici

In misura sempre maggiore oggi la crescita dell’imprenditoria femminile non è più vista come una questione di genere, ma come un’opportunità di generale sviluppo economico. In questo contesto, un tema fondamentale rimane l’informazione alle aspiranti imprenditrici, affinché abbiano ben chiaro di fronte a sé il percorso attraverso il quale possono trasformare in realtà la loro idea imprenditoriale.

Proprio con questo obiettivo la Fondazione Centro Produttività organizza per giovedì 7 ottobre un incontro gratuito dal titolo “Le donne fanno impresa. Percorso per la creazione di nuove imprese”, riservato a 20 donne disoccupate o inoccupate.

Durante l’incontro, che è finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo, saranno illustrati i concetti fondamentali di business plan, ma anche di mission e vision aziendale e saranno fornite una serie di indicazioni operative per realizzare analisi della concorrenza e di mercato, definire con precisione il proprio target commerciale, pianificare gli investimenti, nonché per orientarsi tra le diverse forme giuridiche e tra le possibili fonti di finanziamento.

Relatrici dell’incontro saranno Raffaella Losito, dottore commercialista e revisore contabile, e la dott.ssa Mirta Riva , in rappresentanza dell’ufficio Primo Orientamento Imprese (POI) della Camera di Commercio di Vicenza, che presenterà i servizi offerti dall’Ente Camerale per accompagnare le aspiranti imprenditrici all’apertura della propria attività.

L’incontro si terrà in presenza (sarà richiesto il green pass), presso la sede di via Rossini del Centro Produttività Veneto (all’interno degli spazi della Scuola d’Arte e Mestieri).

Per informazioni e iscrizioni: www.cpv.org, tel. 0444-960500 o zampieri@cpv.org