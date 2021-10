Festival della Bellezza 2021: Mogol, il cammino del pop

VIII edizione sul tema Dante e l’espressione poetica

MOGOL Il cammino del pop

Riflessioni con musica su poesia e canzone

Giovedì 4 novembre, ore 21.00 – Teatro Olimpico, Vicenza

Serata di prestigio per il “Festival della Bellezza”: giovedì 4 novembre (ore 21.00), al Teatro Olimpico di Vicenza, Mogol condurrà il pubblico attraverso Il cammino del pop: in uno dei teatri più belli e celebri al mondo, capolavoro di Andrea Palladio, il principale autore italiano propone un excursus con basi musicali sulla poesia come fenomeno della cultura popolare, da Dante a Dylan alla tradizione dei cantautori.

Vedi la compagnia che la circonda: li altri dopo ’l grifon sen vanno suso con più dolce canzone e più profonda.

(Purgatorio, canto XXXII)

Biglietti disponibili sui circuiti Ticketone e Verona Box Office – online:

https://www.ticketone.it/eventseries/mogol-3004630/

https://www.boxofficelive.it/ind…/it/eventi/musica/Mogol-/

L’ottava edizione del Festival della Bellezza, dedicata a “Dante e l’espressione poetica”, tra le più prestigiose e originali proposte per ricordare il Sommo Poeta a 700 anni dalla morte, quest’anno propone 30 eventi, fino a dicembre, connessi tra loro in luoghi danteschi, città d’arte e siti Unesco d’Italia, introdotti e ispirati da un verso dantesco.

Il “Festival della Bellezza” è promosso dalla Regione del Veneto tra i Grandi Eventi della Regione e dal Comune di Verona nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese, organizzato dall’Associazione Idem con l’ideazione e la direzione artistica di Alcide Marchioro, la programmazione editoriale di Marilisa Capuano, il coordinamento generale di Alessandra Zecchini. Main partner è Cattolica Assicurazioni. Patrocinio del Touring Club Italiano.

Ha il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Verona e la collaborazione di Agsm-Aim. Main sponsor sono Sparkasse, Moak, Newchem, Zanolli, Das-difesa legale; Hospitality partner è il Due Torri Hotel.

www.festivalbellezza.it